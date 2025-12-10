 Aller au contenu principal
Google nomme Amin Vahdat au poste de responsable de la mise en place de l'infrastructure d'IA, selon Semafor
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Alphabet GOOGL.O Google a nommé un cadre de longue date, Amin Vahdat, au poste de technologue en chef pour l'infrastructure de l'intelligence artificielle, a rapporté Semafor mercredi, citant une note interne, alors que les géants de la technologie déversent des milliards dans l'épine dorsale informatique nécessaire pour faire fonctionner l'intelligence artificielle.

Ce changement intervient alors que l'entreprise augmente ses dépenses en centres de données et en matériel pour soutenir les charges de travail liées à l'intelligence artificielle, avec des dépenses en capital qui devraient atteindre 90 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

"Ce changement fait de l'infrastructure d'intelligence artificielle un domaine clé pour l'entreprise", a déclaré Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, dans le mémo, selon le rapport.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les géants de la technologie sont engagés dans une lutte acharnée pour la suprématie de l'IA, où le contrôle de la capacité de calcul apparaît comme l'ultime facteur de différenciation.

Google, qui conçoit ses propres unités de traitement tensoriel (TPU), fait le pari que l'échelle et l'innovation interne l'aideront à rivaliser sur un marché où l'infrastructure devient aussi cruciale que les algorithmes.

Microsoft a investi massivement dans des centres de données et des partenariats avec OpenAI, tandis qu'Amazon élargit son offre de puces personnalisées pour AWS.

Cette frénésie souligne la façon dont le boom de l'IA redéfinit les priorités des entreprises, le directeur général de Google, Sundar Pichai, mettant l'accent sur des "dépenses disciplinées" soutenues par un carnet de commandes de 155 milliards de dollars dans le domaine du cloud.

