Google met fin à son abonnement au Financial Times pour les entreprises, selon TechCrunch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O met fin à son abonnement au Financial Times dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts, a rapporté TechCrunch vendredi, citant des sources. Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.