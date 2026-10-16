Google met en garde contre le risque que des pirates informatiques présumés liés à la Chine exploitent une faille de BeyondTrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google a averti jeudi que les organisations devaient se préparer à une « exploitation potentiellement généralisée » après la découverte d’une nouvelle faille dans les appareils d’assistance à distance de la société américaine de cybersécurité BeyondTrust.

Selon le Google Threat Intelligence Group et Mandiant, l'exploitation réussie de cette vulnérabilité permet aux attaquants d'accéder aux identifiants, de télécharger des fichiers à leur guise et de prendre le contrôle de l'hôte.

Voici plus de détails:

* Un groupe de pirates informatiques soupçonné d’être lié à la Chine, connu sous le nom d’Armory Castle, aurait exploité cette vulnérabilité, alors inconnue, en août, selon un article publié sur le blog de Google

* Cette faille affecte BeyondTrust Remote Support, un outil d’entreprise qui permet aux équipes informatiques d’accéder à distance à des ordinateurs et autres appareils et d’y effectuer des dépannages

* Google indique que, la vulnérabilité ayant désormais été révélée, Armory Castle et d’autres groupes pourraient tenter de l’exploiter à grande échelle, conformément à leur comportement passé, et a appelé à une action rapide pour corriger ou atténuer cette vulnérabilité