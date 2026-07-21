Google met à jour ses modèles Gemini allégés, mais le modèle phare est toujours en retard

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* Google indique que Gemini 3.5 Pro est actuellement testé auprès de partenaires et sera bientôt disponible

* Parmi les nouvelles versions, on trouve Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite et Gemini 3.5 Flash Cyber

* Google indique que l'entraînement de Gemini 4 a commencé

par Kenrick Cai

Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , a annoncé mardi le lancement de trois versions plus abordables de son modèle d’IA Gemini, sans toutefois donner de nouvelles informations sur le calendrier de sortie du modèle phare « Pro », dont le lancement a déjà été repoussé de plusieurs semaines. La nouvelle gamme de modèles comprend Gemini 3.6 Flash et Gemini 3.5 Flash-Lite, des versions mises à jour de ses offres allégées , conçues pour des cas d’utilisation ne nécessitant pas les technologies les plus de pointe. Google a également dévoilé une nouvelle variante allégée, Gemini 3.5 Flash Cyber, spécialement adaptée aux applications de cybersécurité.

Mais tous les regards sont tournés vers le lancement de Gemini 3.5 Pro, la version haut de gamme du modèle, que Wall Street attend comme un indicateur permettant de déterminer si le laboratoire d’IA DeepMind de Google est capable de rivaliser avec Anthropic et OpenAI. Le lancement de Gemini 3.5 Pro était initialement prévu pour juin, a déclaré le directeur général Sundar Pichai lors de son discours d’ouverture à la conférence des développeurs I/O de l’entreprise en mai. La présentation de la gamme de modèles Gemini 3 par l’entreprise en novembre dernier a démontré qu’elle était revenue en tête de la course à l’IA après avoir été à la traîne pendant des années. Cela a poussé OpenAI à déclencher en interne une « alerte rouge » afin de concentrer ses efforts sur son modèle concurrent, le GPT. Les principaux concurrents de Google ont riposté depuis lors. Anthropic a lancé ses derniers modèles Mythos ⁠5 et Fable 5, jugés si puissants par le gouvernement américain qu’ils ont été considérés comme un risque pour la sécurité nationale . OpenAI a lancé GPT-5.6 au début du mois, après un report similaire demandé par le gouvernement afin d’examiner les problèmes de sécurité. Le report de Gemini 3.5 Pro s’explique par le fait que le modèle n’aurait pas atteint les objectifs internes, notamment en matière de codage, qui s’est révélé être un cas d’utilisation lucratif pour l’IA d’entreprise.

Pichai a toutefois mis en avant la politique tarifaire de Google. Il a déclaré que les entreprises pourraient économiser plus d’un milliard de dollars par an en transférant la majeure partie de leurs charges de travail liées à l’IA vers les modèles Gemini. L’équipe de Google DeepMind a relayé un message similaire dans des communiqués de presse consacrés à ces lancements, décrivant le modèle Gemini 3.5 Flash Cyber comme "une alternative économique et très performante aux modèles de cybersécurité volumineux et coûteux."

Quant au modèle le plus attendu, Google a indiqué que Gemini 3.5 Pro était en cours de test auprès de partenaires et qu’il serait disponible "prochainement". Dans un communiqué de presse, l’entreprise a également précisé que l’entraînement de Gemini 4 avait commencé.

Pichai devrait être pressé de donner plus de détails sur Gemini 3.5 Pro lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet, mercredi.