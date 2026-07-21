 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google met à jour ses modèles Gemini allégés, mais le modèle phare est toujours en retard
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google indique que Gemini 3.5 Pro est actuellement testé auprès de partenaires et sera bientôt disponible

* Parmi les nouvelles versions, on trouve Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite et Gemini 3.5 Flash Cyber

* Google indique que l'entraînement de Gemini 4 a commencé

par Kenrick Cai

Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , a annoncé mardi le lancement de trois versions plus abordables de son modèle d’IA Gemini, sans toutefois donner de nouvelles informations sur le calendrier de sortie du modèle phare « Pro », dont le lancement a déjà été repoussé de plusieurs semaines. La nouvelle gamme de modèles comprend Gemini 3.6 Flash et Gemini 3.5 Flash-Lite, des versions mises à jour de ses offres allégées , conçues pour des cas d’utilisation ne nécessitant pas les technologies les plus de pointe. Google a également dévoilé une nouvelle variante allégée, Gemini 3.5 Flash Cyber, spécialement adaptée aux applications de cybersécurité.

Mais tous les regards sont tournés vers le lancement de Gemini 3.5 Pro, la version haut de gamme du modèle, que Wall Street attend comme un indicateur permettant de déterminer si le laboratoire d’IA DeepMind de Google est capable de rivaliser avec Anthropic et OpenAI. Le lancement de Gemini 3.5 Pro était initialement prévu pour juin, a déclaré le directeur général Sundar Pichai lors de son discours d’ouverture à la conférence des développeurs I/O de l’entreprise en mai. La présentation de la gamme de modèles Gemini 3 par l’entreprise en novembre dernier a démontré qu’elle était revenue en tête de la course à l’IA après avoir été à la traîne pendant des années. Cela a poussé OpenAI à déclencher en interne une « alerte rouge » afin de concentrer ses efforts sur son modèle concurrent, le GPT. Les principaux concurrents de Google ont riposté depuis lors. Anthropic a lancé ses derniers modèles Mythos ⁠5 et Fable 5, jugés si puissants par le gouvernement américain qu’ils ont été considérés comme un risque pour la sécurité nationale . OpenAI a lancé GPT-5.6 au début du mois, après un report similaire demandé par le gouvernement afin d’examiner les problèmes de sécurité. Le report de Gemini 3.5 Pro s’explique par le fait que le modèle n’aurait pas atteint les objectifs internes, notamment en matière de codage, qui s’est révélé être un cas d’utilisation lucratif pour l’IA d’entreprise.

Pichai a toutefois mis en avant la politique tarifaire de Google. Il a déclaré que les entreprises pourraient économiser plus d’un milliard de dollars par an en transférant la majeure partie de leurs charges de travail liées à l’IA vers les modèles Gemini. L’équipe de Google DeepMind a relayé un message similaire dans des communiqués de presse consacrés à ces lancements, décrivant le modèle Gemini 3.5 Flash Cyber comme "une alternative économique et très performante aux modèles de cybersécurité volumineux et coûteux."

Quant au modèle le plus attendu, Google a indiqué que Gemini 3.5 Pro était en cours de test auprès de partenaires et qu’il serait disponible "prochainement". Dans un communiqué de presse, l’entreprise a également précisé que l’entraînement de Gemini 4 avait commencé.

Pichai devrait être pressé de donner plus de détails sur Gemini 3.5 Pro lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet, mercredi.

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,4000 USD NASDAQ -0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam
    L'Europe finit dans le vert dans le sillage de la tech américaine
    information fournie par Reuters 21.07.2026 18:35 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi dans le sillage du ‌redressement des valeurs liées aux semi-conducteurs à Wall Street, en attendant les résultats des géants technologiques américains. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (à droite) reçoit son homologue libanais Joseph Aoun dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 21 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump dit vouloir "beaucoup aider" le Liban en recevant le président Aoun
    information fournie par AFP 21.07.2026 18:33 

    Le président libanais Joseph Aoun a été reçu mardi à la Maison Blanche par Donald Trump, qui a dit vouloir "beaucoup aider" le Liban, au moment où un accord avec Israël parrainé par Washington entre dans sa première phase. "Le Liban est un pays maltraité depuis ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'Etat américain et son épouse Jeanette Dousdebes Rubio arrivent à Manille le 21 juillet 2026 ( POOL / Brendan SMIALOWSKI )
    La rivalité en mer de Chine méridionale pèse sur l'Asean, la Birmanie au menu
    information fournie par AFP 21.07.2026 18:28 

    Un accrochage en mer de Chine méridionale menace de peser sur la réunion mardi des pays d'Asie du Sud-Est aux Philippines, les Etats-Unis et ses alliés dénonçant l'attitude "dangereuse" de la Chine dans cette zone disputée essentielle au commerce mondial, Pékin ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : Le président français Macron en visite au Salon du Bourget 2025
    Airbus vise un Ebit ajusté de €12-13 mds d'ici à 2029
    information fournie par Reuters 21.07.2026 18:15 

    Airbus ‌a annoncé mardi anticiper un Ebit ​ajusté (bénéfice opérationnel) compris entre 12 et 13 milliards d'euros en 2029, l'avionneur ​européen faisant le point sur l’environnement économique ​du groupe et ⁠sur ses perspectives à moyen terme. Airbus, ‌qui organise ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,6 +9,08%
CAC 40
8 363,14 +0,28%
Pétrole Brent
91,05 +2,52%
VALERIO THERAPEUTICS
0,878 +5,78%
SOITEC
95,48 +10,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank