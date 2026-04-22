 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google lance une nouvelle génération de puces IA pour concurrencer Nvidia
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 14:46

Google renforce sa présence dans les semi-conducteurs en dévoilant une huitième génération de Tensor Processing Units (TPU), conçues pour l'intelligence artificielle. Cette évolution introduit une distinction entre deux types de processeurs, l'un dédié à l'entraînement des modèles et l'autre à leur exécution en conditions réelles. Les deux puces devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Ce choix stratégique s'inscrit dans une volonté de mieux répondre aux besoins croissants liés au développement des agents d'IA et d'optimiser les performances selon les usages.

Cette approche s'inscrit dans une tendance plus large au sein du secteur technologique, où des acteurs comme Amazon, Microsoft, Apple ou Meta développent également leurs propres puces. Google, pionnier depuis 2015 dans ce domaine, met en avant des gains significatifs avec cette nouvelle génération, notamment une performance multipliée par 2,8 pour l'entraînement à coût équivalent et une amélioration de 80% pour l'inférence. La puce TPU 8i se distingue par une mémoire SRAM portée à 384 Mo par unité, permettant une exécution rapide et simultanée de millions d'agents IA.

Malgré cette dynamique, Nvidia reste le leader du marché, même si Google souligne l'adoption croissante de ses solutions. Des entreprises comme Citadel Securities ainsi que les laboratoires du département américain de l'Energie utilisent déjà ces technologies, tandis qu'Anthropic prévoit d'exploiter plusieurs gigawatts de capacité en TPU. Selon des analystes, l'ensemble formé par les activités TPU et Google DeepMind pourrait atteindre une valorisation d'environ 900 milliards de dollars, illustrant le potentiel économique de ces investissements.

Valeurs associées

ALPHABET-A
332,2900 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank