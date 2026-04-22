Google lance une nouvelle génération de puces IA pour concurrencer Nvidia
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 14:46
Cette approche s'inscrit dans une tendance plus large au sein du secteur technologique, où des acteurs comme Amazon, Microsoft, Apple ou Meta développent également leurs propres puces. Google, pionnier depuis 2015 dans ce domaine, met en avant des gains significatifs avec cette nouvelle génération, notamment une performance multipliée par 2,8 pour l'entraînement à coût équivalent et une amélioration de 80% pour l'inférence. La puce TPU 8i se distingue par une mémoire SRAM portée à 384 Mo par unité, permettant une exécution rapide et simultanée de millions d'agents IA.
Malgré cette dynamique, Nvidia reste le leader du marché, même si Google souligne l'adoption croissante de ses solutions. Des entreprises comme Citadel Securities ainsi que les laboratoires du département américain de l'Energie utilisent déjà ces technologies, tandis qu'Anthropic prévoit d'exploiter plusieurs gigawatts de capacité en TPU. Selon des analystes, l'ensemble formé par les activités TPU et Google DeepMind pourrait atteindre une valorisation d'environ 900 milliards de dollars, illustrant le potentiel économique de ces investissements.
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