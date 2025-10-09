Google lance la plateforme d'IA Gemini Enterprise pour les clients professionnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google, l'entreprise d'Alphabet

GOOGL.O , a lancé jeudi une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle pour les entreprises, appelée Gemini Enterprise, alors que le géant de la technologie intensifie ses efforts pour capter davantage de clients d'entreprise avec ses outils d'intelligence artificielle.

Gemini Enterprise sera alimenté par les modèles d'intelligence artificielle les plus avancés de l'entreprise et servira de plateforme de conversation où les employés pourront dialoguer avec les données, les documents et les applications de leur entreprise, a déclaré Google.

Les entreprises technologiques, dont Microsoft MSFT.O , le fabricant de ChatGPT OpenAI et la startup d'IA Anthropic, se sont toutes concentrées sur les produits destinés aux entreprises afin d'accroître le rendement de leurs efforts en matière d'IA.

Les offres de Gemini Enterprise seront similaires à celles de ses rivaux, fournissant une suite d'agents Google AI pré-construits pour aider à effectuer des tâches telles que la recherche approfondie et l'analyse des données. Elles fourniront également aux entreprises des outils pour construire et déployer leurs propres agents d'IA personnalisés, a déclaré l'entreprise.

Le géant de la technologie a signé de nouveaux clients pour la plateforme, dont le distributeur de vêtements Gap GAP.N , la société de logiciels de conception Figma FIG.N et Klarna

KLAR.N , le prêteur de services « buy now, pay later » (BNPL).

La nouvelle plateforme s'appuie sur l'offre existante de la société pour les entreprises, Google Workspace, qui propose déjà aux entreprises une gamme de fonctions d'IA alimentées par Gemini.