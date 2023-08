Google : la croissance du cloud lui permet d’afficher de meilleurs résultats

(Crédits photo : Unsplash - Pawel Czerwinski )

Étant donné qu'Alphabet est considéré comme l'un des plus grands géants technologiques mondiaux, la publication des résultats du deuxième trimestre 2023 de la maison-mère de Google était très attendue par les investisseurs en Bourse, notamment en ce qui concerne le discours de l'entreprise sur l'intelligence artificielle et sur l'évolution des dépenses publicitaires.

En tant que premier acteur majeur du secteur de la technologie à présenter ses chiffres financiers pour le trimestre, les performances de l'action Alphabet pourraient donner le ton pour la saison des résultats des grandes entreprises technologiques.

Ainsi, ses chiffres positifs pourraient stimuler le sentiment du marché et augmenter les attentes des investisseurs en Bourse concernant d'autres entreprises technologiques et le paysage économique plus large. Focus sur l'annonce des résultats de Google et ses conséquences sur l'action Alphabet.

Action Google : Alphabet profite d'une hausse des revenus de son unité cloud

L'action Alphabet, qui fait partie du groupe de 5 grandes sociétés américaines évoluant dans le secteur technologique avec Amazon, Apple, Meta et Microsoft, a publié hier ses résultats financiers, globalement meilleurs qu'attendus pour le deuxième trimestre 2023, tout comme Microsoft.

Pendant la période analysée, le chiffre d'affaires d'Alphabet a augmenté de 7 % pour atteindre 74,6 milliards de dollars, contre 69,7 milliards de dollars pendant la même période en 2022. Le bénéfice net d'Alphabet a atteint 18,37 milliards de dollars, soit 1,44 dollar par action Alphabet, contre 16 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action Alphabet, pour la même période l'année dernière.

L'unité cloud de Google a connu une croissance de 28 % de son chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel de 395 millions de dollars, comparé à une perte de 590 millions de dollars l'année précédente.

Les revenus publicitaires de Google ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 58,14 milliards de dollars au 2ème trimestre 2023, contre 56,29 milliards de dollars au 2ème trimestre 2022, et les annonces sur YouTube ont atteint 7,67 milliards de dollars, contre 7,34 milliards de dollars l'année précédente.

L'unité « search and other » a vu ses revenus augmenter légèrement pour atteindre 42,63 milliards de dollars, alors que l'unité « other bets » a enregistré une augmentation de ses revenus de 48 % à 285 millions de dollars (bien que cette division perde toujours 813 millions sur la période).

Google : analyse technique de l'action Alphabet

Avant la publication des résultats de l'entreprise, l'action Alphabet gagnait plus de 35 % depuis janvier 2023, alors que la frénésie autour de l'intelligence artificielle avait soutenu les actions du secteur technologique. Les meilleurs résultats d'Alphabet ont soutenu l'action Alphabet qui a gagné plus de 7 % après la fermeture de Wall Street.

Google : analyse graphique de l'action Alphabet en Bourse

Café de la Bourse

Source : TradingView

Alors que le potentiel de l'intelligence artificielle pour les sociétés technologiques est devenu clair pour les investisseurs ces derniers mois, les valeurs de la tech américaine ont fortement gagné du terrain en 2023.

L'action Alphabet a connu une accélération haussière impressionnante entre mars et mai 2023, puisqu'elle a gagné plus de 36 %. Le titre a cependant ralenti sa course ces deux derniers mois. Aujourd'hui, l'action Google évolue en zone considérée comme neutre d'après les utilisateurs de l'indicateur japonais Ichimoku, puisque les prix sont à l'intérieur du nuage. Le RSI envoie un message plutôt neutre également, car il évolue autour de son niveau neutre des 50.

Google : notre avis sur l'action Alphabet

Google est le premier moteur de recherche au monde et rassemble plus de 95 % des recherches en ligne. L'entreprise Alphabet se concentre aussi sur un secteur clé de l'industrie dans les prochaines années : l'intelligence artificielle.

Bien que Google soit une entreprise américaine puissante intégrée dans divers aspects de notre vie quotidienne, elle doit aussi faire face à de nombreux challenges. Il est important de prendre en compte la façon dont l'entreprise réagit face à ces difficultés pour évaluer ses perspectives avant d'investir en Bourse.

Alors que les inquiétudes concernant une récession mondiale se sont accrues depuis l'année dernière face à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, les annonceurs ont considérablement réduit leurs budgets de marketing et de publicité en ligne, entraînant des perturbations pour des entreprises comme Google (bien que le vent ait tourné au trimestre précédent, puisque les revenus de dépenses publicitaires de Google ont augmenté).

Les conditions économiques difficiles en début d'année ont engendré une perspective incertaine pour le secteur de la tech.

Pour faire face à la récente faiblesse des dépenses publicitaires, Google a par exemple mis en œuvre des mesures drastiques de réduction des coûts, notamment via un licenciement de 12 000 employés en janvier 2023, soit environ 6 % de ses effectifs. De nouvelles coupes budgétaires dans différents domaines tels que l'immobilier, les services aux employés et l'équipement ont également été annoncées en avril dernier.

Au final, la maison mère de Google a montré une résilience plus importante que prévu dans ses activités principales, malgré des mises en garde concernant des dépenses accrues dans le domaine de l'intelligence artificielle à venir. La reprise des opérations de publicité numérique de Google et les suppressions d'emplois ont également eu un impact positif sur les marges bénéficiaires de la société au deuxième trimestre.

