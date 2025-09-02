Google : l'amende infligée dans le domaine de l'adtech est suspendue dans l'attente d'une réduction des droits de douane américains sur les voitures, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les régulateurs de la concurrence de l'UE ont retardé l'imposition d'une amende à Google d'Alphabet GOOGL.O pour son activité adtech, en attendant que les États-Unis réduisent les droits de douane sur les voitures européennes dans le cadre d'un accord commercial, ont déclaré mardi trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

Les droits de douane sur les voitures ont constitué une part importante des négociations qui ont abouti à un accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. La semaine dernière, la Commission européenne a proposé de supprimer les droits de douane sur les produits industriels américains importés et elle attend une annonce prochaine des États-Unis concernant la réduction promise des droits de douane américains sur les voitures européennes, qui passeraient de 27,5 % à 15 %. Dans le même temps, le président américain Donald Trump a menacé de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de l'UE pour toute mesure prise à l'encontre des grandes entreprises technologiques .

Google a été informé vendredi que la responsable de la concurrence de l'UE, Teresa Ribera, annoncerait l'amende lundi, mais l'annonce n'a pas été faite et aucune explication n'a été donnée à l'entreprise, a déclaré une autre source. L'une des sources a déclaré que le retard ne devait pas durer plus d'un mois et trois autres ont indiqué qu'il était dû au fait que le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, a posé des questions sur la décision de Mme Ribera sans commenter la durée du retard.

Ils ont demandé à ne pas être nommés car ils n'étaient pas autorisés à s'exprimer publiquement sur le sujet. La commission allemande des monopoles a qualifié le retard de l'annonce de précédent alarmant pour l'indépendance de l'application de la législation sur la concurrence européenne.

"La protection de la concurrence ne doit pas devenir un pion de l'administration Trump", a déclaré son président Tomaso Duso dans un communiqué.

Arianna Podesta, porte-parole de la Commission européenne, a déclaré lors d'une conférence de presse quotidienne que l'enquête sur Google était en cours et a refusé de faire d'autres commentaires.

Google s'est également refusé à tout commentaire. Google risque une amende modeste pour avoir prétendument favorisé ses propres services publicitaires au détriment de ses rivaux, à la suite d'une enquête de quatre ans déclenchée par une plainte du Conseil des éditeurs européens, ont déclaré d'autres personnes à Reuters la semaine dernière.

MLex a été le premier à signaler le retard de la décision de l'UE.