Google fait appel d'une décision d'un tribunal américain concernant son monopole dans le domaine de la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Vendredi, Google, filiale d'Alphabet, a fait appel de la décision d'un juge fédéral de Washington selon laquelle l'entreprise détient des monopoles illégaux dans le domaine de la recherche en ligne et de la publicité associée.

Voici quelques détails:

* Google a fait valoir que le juge américain Amit Mehta avait commis des erreurs juridiques dans sa décision de 2024 , qui concluait que l'entreprise avait illégalement bloqué ses concurrents en versant chaque année des milliards de dollars à des sociétés telles qu'Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils.

* Ces accords n'ont pas empêché les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs de promouvoir des services de recherche concurrents comme Bing de Microsoft, a fait valoir Google.

* La société a déclaré qu'elle s'était imposée sur le marché de manière équitable en développant un “moteur de recherche supérieur grâce à un travail acharné, à une innovation audacieuse et à des décisions commerciales judicieuses”.

* Le ministère américain de la Justice devrait déposer ses propres arguments en juillet. Un porte-parole du ministère a refusé de commenter.

* Mehta avait ordonné à Google de partager certaines données de recherche avec ses concurrents, y compris potentiellement des entreprises d'intelligence artificielle telles qu'OpenAI, afin de rétablir la concurrence. Une décision de la cour d'appel en faveur de Google annulerait cette ordonnance.

* Si Google perdait devant la Cour d'appel du circuit du district de Columbia, l'entreprise pourrait se pourvoir devant la Cour suprême des États-Unis.