Google: expansion du partenariat avec Vodafone

(CercleFinance.com) - Vodafone et Google ont annoncé une expansion stratégique de dix ans de leur partenariat existant pour apporter de nouveaux services, appareils et expériences télévisuelles à des millions de clients de Vodafone à travers l'Europe et l'Afrique, soutenus par Google Cloud et les modèles Gemini de Google.



L'accord apportera le stockage, la sécurité et l'assistance IA aux clients de Vodafone dans 15 pays, ainsi qu'à ses partenaires sur 45 marchés supplémentaires dans le monde, tandis que Google utilisera les services de connectivité fixe et mobile de Vodafone pour améliorer la productivité de la main-d'oeuvre.



Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : ' Ensemble, Vodafone et Google mettront de nouveaux contenus et services alimentés par l'IA entre les mains de millions de consommateurs supplémentaires. Grâce à ces services, nos clients pourront découvrir de nouvelles façons d'apprendre, de créer et de communiquer, ainsi que de consommer de la télévision, à une échelle jamais vue auparavant. '



' Notre partenariat élargi avec Vodafone permettra de mettre nos produits et services d'IA les plus avancés, notamment nos modèles Gemini, à la disposition d'un plus grand nombre de personnes à travers l'Europe et l'Afrique ', a déclaré Sundar Pichai, DG de Google et d'Alphabet.





