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Google étudie avec SpaceX des centres de données orbitaux pour l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 21:46

Google a confirmé être en discussions avec SpaceX ainsi qu'avec plusieurs acteurs du secteur spatial dans le cadre de son projet Suncatcher, une initiative visant à développer des centres de données en orbite. À travers ce programme, Alphabet explore la création d'un réseau de satellites alimentés par énergie solaire et équipés de processeurs Tensor afin de construire une infrastructure cloud dédiée à l'intelligence artificielle directement dans l'espace. Un premier prototype devrait être lancé autour de 2027 en partenariat avec Planet Labs.

Ce rapprochement marque une évolution notable des relations entre Google et Elon Musk, qui a longtemps critiqué les ambitions du groupe dans l'intelligence artificielle. Le fondateur de SpaceX avait notamment participé à la création d'OpenAI en 2015 pour contrebalancer l'influence de Google dans ce domaine. Les deux entreprises se retrouvent désormais engagées dans une même course technologique visant à déployer des capacités de calcul orbitales capables de répondre à l'explosion des besoins liés à l'IA.

Le développement de centres de données spatiaux constitue également un enjeu stratégique majeur pour SpaceX, alors que le groupe prépare une introduction en Bourse très attendue. La semaine dernière, Anthropic avait déjà annoncé un partenariat avec SpaceX portant sur l'utilisation de la totalité de la capacité informatique du centre Colossus 1 à Memphis et sur de futurs projets de calcul orbital. L'idée d'infrastructures alimentées par énergie solaire dans l'espace gagne progressivement du terrain dans l'industrie technologique face aux besoins croissants en énergie et en puissance de calcul pour l'intelligence artificielle.

IA: Intelligence artificielle

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