Google et PayPal s'associent pour déployer des solutions basées sur l'IA sur l'ensemble des plateformes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google et PayPal PYPL.O ont conclu un partenariat stratégique pluriannuel afin d'offrir à leurs utilisateurs de nouvelles expériences d'achat et de paiement basées sur l'IA, ont annoncé les deux entreprises mercredi.

Les actions de PayPal ont augmenté de plus de 3 % en fin d'après-midi.

Les solutions de la société de paiement numérique, y compris les solutions PayPal, Hyperwallet et Payouts, seront désormais intégrées dans une série de produits Google.

"Grâce à ce partenariat, PayPal utilisera son IA de pointe pour améliorer les services et la sécurité, et nous intégrerons plus profondément les capacités de paiement innovantes de PayPal pour une meilleure expérience dans les produits et plateformes Google", a déclaré Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google.

Les paiements d'entreprise de PayPal seront l'un des principaux fournisseurs de services de paiement, traitant les paiements par carte dans des produits tels que Google Cloud et Google Play, entre autres.

Au début du mois, PayPal a déclaré avoir conclu un partenariat avec Perplexity afin d'offrir à ses utilisateurs un accès anticipé au nouveau navigateur Comet, doté d'une intelligence artificielle, dans le cadre d'une période d'essai de 12 mois de son abonnement Pro. La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle propose des outils de recherche qui fournissent des résumés d'informations aux utilisateurs.