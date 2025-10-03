Google et NBCUniversal concluent un accord pour maintenir les émissions sur YouTube TV

Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et NBCUniversal, propriété de Comcast CMCSA.O , ont conclu un accord pluriannuel pour que des émissions de NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" soient diffusées sur YouTube TV, mettant ainsi un terme à des négociations difficiles.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, diffusera l'ensemble du portefeuille de chaînes de NBCUniversal, telles que NBC et CNBC, conformément à l'accord, selon un communiqué des deux sociétés publié jeudi.

YouTube, qui fait également partie d'Alphabet, proposera également le service de streaming Peacock de NBCUniversal par l'intermédiaire de Primetime Channels, une place de marché où les utilisateurs peuvent s'abonner à des services de streaming tiers par l'intermédiaire de l'application YouTube.

"Cet accord s'appuie sur notre partenariat de longue date avec NBCU, tout en tenant compte de l'évolution du paysage médiatique et en reconnaissant l'importance de rendre le contenu disponible où et comment les téléspectateurs veulent le regarder", a déclaré Justin Connolly, responsable mondial des médias et du sport chez YouTube.

L'accord comprend une extension de plusieurs années de la disponibilité de Peacock sur les plateformes Android de Google, y compris Google Play et Google TV.

Selon la société d'analyse Nielsen, YouTube représente désormais la plus grande part de l'audience télévisuelle aux États-Unis, devant son rival Netflix NFLX.O et les sociétés de médias traditionnelles telles que Disney DIS.N .

Les pourparlers avec NBCUniversal avaient déjà achoppé sur les tarifs que YouTube TV paiera pour diffuser ses émissions.

Les deux sociétés ont convenu d'une prolongation de contrat à court terme mercredi, évitant ainsi un black-out et garantissant aux abonnés de YouTube TV l'accès aux programmes de NBCUniversal pendant que les négociations se poursuivent.

YouTube TV se classe parmi les quatre plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, et les poches profondes d'Alphabet ont récemment permis à la plateforme vidéo de faire pression sur Paramount Skydance PSKY.O et Fox Corp FOXA.O dans les négociations sur la distribution, selon les entreprises de médias et les analystes.