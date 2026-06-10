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Google et Meta se voient refuser un nouveau procès dans l'affaire de la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux, selon des sources
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Une juge d'un tribunal de l'État de Californie a rejeté les requêtes déposées par Meta Platforms

META.O et Google GOOGL.O , YouTube GOOGL.O visant à obtenir un nouveau procès après qu'un jury les eut jugés responsables d'avoir conçu des plateformes de réseaux sociaux préjudiciables aux jeunes, ont confirmé mercredi des sources proches de la décision. La juge Carolyn Kuhl de la Cour supérieure de Los Angeles s'est prononcée mardi sur ces requêtes, selon des documents judiciaires. L'ordonnance exposant sa décision et expliquant son raisonnement n'était pas immédiatement disponible.

Les entreprises avaient demandé un nouveau procès après qu'un jury les eut reconnues coupables de négligence et leur eut infligé 6 millions de dollars de dommages-intérêts.

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