Google et Meta se sont vu refuser un nouveau procès dans l'affaire concernant la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour incluant les commentaires de Google au paragraphe 7) par Jody Godoy

Une juge d'un tribunal de l'État de Californie a rejeté les requêtes de Meta Platforms META.O et de YouTube GOOGL.O , filiale de Google, qui demandaient un nouveau procès après qu'un jury eut jugé les entreprises responsables d'avoir conçu des plateformes de réseaux sociaux préjudiciables aux jeunes. La juge Carolyn Kuhl de la Cour supérieure de Los Angeles s'est prononcée mardi sur ces requêtes, selon des documents judiciaires. Les entreprises avaient demandé un nouveau procès dans le cadre d'une action en justice intentée par une femme affirmant être devenue dépendante de YouTube (Google) et d'Instagram (Meta) dès son plus jeune âge en raison de leur conception captivante. Un jury a jugé les entreprises coupables de négligence et leur a infligé 6 millions de dollars de dommages-intérêts.

Kuhl a rejeté l'argument des entreprises selon lequel elles sont protégées contre ces plaintes par l'article 230 du Communications Decency Act, une loi fédérale qui protège généralement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant le contenu généré par les utilisateurs. Kuhl a déclaré que la loi ne traite pas des choix de conception des entreprises et que le jury avait reçu à plusieurs reprises pour instruction de ne pas tenir compte du contenu.

“Il existait des preuves substantielles que la plaignante avait subi un préjudice du fait des caractéristiques de conception d’Instagram, indépendamment de tout contenu trouvé sur cette plateforme”, a écrit Kuhl.

Dans un communiqué, un porte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise n'était pas d'accord avec cette décision.

“La théorie juridique des plaignants tente de contourner de manière abusive l'article 230 et le Premier amendement, et nous nous attendons à ce que cette décision soit infirmée en appel”, a déclaré le porte-parole. José Castañeda, porte-parole de Google, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise comptait faire appel.

Mark Lanier, avocat du plaignant, a déclaré que personne n’était surpris par cette décision.

“Les preuves de la faute étaient accablantes”, a déclaré Lanier.