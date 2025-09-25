Google et Flo Health doivent payer 56 millions de dollars dans l'affaire de la confidentialité des applications de suivi des menstruations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Google doit payer 48 millions de dollars, Flo doit payer 8 millions de dollars

*

La responsabilité de Meta Platforms est reconnue par le jury, mais les dommages-intérêts n'ont pas été fixés

*

Les utilisatrices de l'application Flo affirment que leurs données ont été utilisées à tort à des fins publicitaires

(Ajout de la déclaration de Google au paragraphe 8) par Jonathan Stempel

Google et le développeur de l'application Flo Health vont payer 56 millions de dollars pour régler un recours collectif selon lequel ils auraient violé la vie privée de millions d'utilisatrices de l'application Flo en collectant des informations sur leurs cycles menstruels et en les utilisant à des fins de publicité ciblée.

Les conditions du règlement ont été divulguées mardi en fin de journée au tribunal fédéral de San Francisco et doivent être approuvées par le juge de district américain James Donato.

Google, une unité d'Alphabet GOOGL.O , paierait 48 millions de dollars, tandis que Flo paierait 8 millions de dollars. Flurry, une société d'analyse mobile aujourd'hui disparue, a conclu un accord à l'amiable pour 3,5 millions de dollars en mars.

Un quatrième défendeur, Meta Platforms META.O , société mère de Facebook et d'Instagram, n'a pas transigé et a été reconnu responsable par un jury le 4 août, à l'issue d'un procès de deux semaines.

Meta devrait faire appel du verdict. Une audience sur les dommages et intérêts est prévue le 30 septembre. Google a transigé deux semaines avant le début du procès, et Flo a transigé peu avant la fin du procès. Tous deux ont nié avoir commis des actes répréhensibles.

Les utilisatrices de l'application Flo ont affirmé qu'entre novembre 2016 et février 2019, Flo a partagé des informations personnelles liées à leurs périodes menstruelles et à leurs grossesses avec les autres accusés, bien qu'elles aient promis de les garder confidentielles.

Elles ont déclaré que cela violait la loi californienne sur l'atteinte à la vie privée, qui prévoit des sanctions statutaires de 5 000 dollars par violation, ce qui justifie théoriquement des milliards de dollars de dommages-intérêts.

Google a déclaré dans un communiqué jeudi qu'aucune donnée n'avait été utilisée pour des publicités et qu'il était interdit aux clients d'utiliser Google Analytics pour collecter des informations sur la santé protégées par la loi fédérale sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act) .

Meta s'est refusé à tout commentaire. Flo et les avocates des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'affaire est Frasco et al v Flo Health Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 21-00757.