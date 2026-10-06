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Google et Constellation seraient sur le point de conclure un accord dans le domaine du nucléaire, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 04:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, serait sur le point de conclure un accord pluriannuel visant à acheter de l'énergie nucléaire à Constellation Energy

CEG.O pour un montant d'au moins 1 milliard de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* L'accord pourrait être annoncé dès cette semaine, selon l'article.

* Google n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau, tandis que Constellation Energy a refusé de s’exprimer.

* La hausse de la demande en électricité liée à l’intelligence artificielle a ravivé l’intérêt pour l’énergie nucléaire, qui offre une source d’énergie stable et sans carbone.

* L’année dernière, le géant de la recherche Google s’est associé à NextEra Energy NEE.N pour relancer une centrale nucléaire dans l’Iowa. Il a également signé un accord le mois dernier avec Southern Co SO.N afin de soutenir la modernisation de deux de ses centrales nucléaires.

* Constellation avait déjà conclu auparavant des contrats d’approvisionnement en électricité avec Amazon.com

AMZN.O et Microsoft MSFT.O .

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NEXTERA ENERGY
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SOUTHERN CO
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