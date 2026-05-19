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Google et Blackstone s'associent pour lancer une entreprise spécialisée dans le cloud IA afin de répondre à la demande en centres de données
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 04:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Blackstone s'engage à investir 5 milliards de dollars en fonds propres pour créer une capacité de 500 MW

* Cette initiative offre une capacité de centre de données et un accès aux puces de Google

* Benjamin Sloss, de Google, est nommé directeur général de la nouvelle entreprise

(Réécriture avec modification de la source) par Natalia Bueno Rebolledo et Mrinmay Dey

Google (Alphabet) GOOGL.O et Blackstone

BX.N ont annoncé lundila création d'une coentreprise spécialisée dans le cloud pour l'intelligence artificielle, visant à tirer parti de la demande insatiable en services informatiques liés à l'IA.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, investira initialement 5 milliards de dollars en fonds propres pour aider à mettre en service une capacité de centre de données de 500 mégawatts en 2027, avec une expansion supplémentaire prévue au fil du temps.

Cette coentreprise basée aux États-Unis fournira une capacité de centres de données ainsi que les puces d'IA sur mesure de Google, appelées Tensor Processing Units (TPU), via un modèle de « compute-as-a-service ».

Selon Bloomberg News, la valeur totale de l'investissement pourrait atteindre 25 milliards de dollars, effet de levier compris.

Les deux sociétés n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant l'article de Bloomberg.

Blackstone a nommé Benjamin Sloss, un cadre de longue date de Google, au poste de directeur général de la nouvelle coentreprise.

Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, a déclaré que cette coentreprise contribuerait à répondre à la demande croissante de TPU en offrant aux organisations des moyens supplémentaires d'accéder à la capacité de calcul.

Les analystes et les investisseurs ont indiqué que Google s'appropriait une part importante de la nouvelle demande en informatique basée sur l'IA, grâce à ses outils professionnels et à ses puces sur mesure qui ont séduit des clients tels qu'Anthropic.

"Ce n'est pas le chiffre le plus impressionnant que nous ayons vu. Mais c'est un pari de grande qualité sur la croissance durable des infrastructures d'IA", a déclaré Brittain Ladd, consultant en IA et chaîne d'approvisionnement chez Chang Robotics, basé en Floride.

BLACKSTONE INTENSIFIE SES INVESTISSEMENTS DANS L'IA

Blackstone a intensifié ses investissements dans les infrastructures liées à l'IA, notamment les centres de données, la production d'électricité et les actifs de transport d'énergie.

Ces investissements sont précieux, car l'essor de l'IA pousse les opérateurs à conclure des contrats d'approvisionnement énergétique à long terme.

Ce nouveau partenariat reflète la demande croissante en infrastructures d'IA et la nécessité d'un déploiement de capitaux à grande échelle, a déclaré Jon Gray, président de Blackstone.

Les dépenses des grandes entreprises technologiques en infrastructures d'IA, y compris les centres de données, devraient dépasser les 700 milliards de dollars en 2026.

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ALPHABET-A
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BLACKSTONE
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