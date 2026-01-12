 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google et Apple concluent un accord pluriannuel sur l'IA pour les modèles Gemini
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 5)

Alphabet GOOGL.O a déclaré lundi avoir conclu un accord pluriannuel avec Apple AAPL.O en vertu duquel la prochaine génération de modèles d'intelligence artificielle du fabricant de l'iPhone sera basée sur les modèles Gemini de Google.

Cet accord est le signe d'un vote de confiance dans la technologie d'IA de Google, après que la dernière version de Gemini a été lancée avec succès, ce qui a intensifié la pression sur les rivaux.

Les modèles de Google alimenteront les futures fonctions "Apple Intelligence" d'Apple, y compris le nouveau Siri, dont le lancement est prévu cette année.

"Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les Apple Foundation Models", a déclaré Google dans un communiqué.

"Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et sur Private Cloud Compute, tout en maintenant les normes de confidentialité d'Apple qui sont à la pointe du secteur."

Apple

Valeurs associées

ALPHABET-A
329,8500 USD NASDAQ +0,39%
APPLE
259,7610 USD NASDAQ +0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )
    Bercy dément toute sollicitation d'Eli Lilly après une rumeur de rachat d'Abivax
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:38 

    Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre. "Aucune ... Lire la suite

  • Bernard Arnault à Paris, le 12 janvier 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Bernard Arnault installé à l'Académie de sciences morales et politiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:35 

    Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Heineken annonce le départ surprise de son patron dans un contexte morose
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:33 

    Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi le départ surprise de son patron, Dolf van den Brink, alors que l'entreprise fait face à un recul de ses ventes dans un contexte économique morose. "Après près de six ans à la tête de Heineken, durant lesquels il ... Lire la suite

  • Des seringues avec des aiguilles sont visibles devant un logo Moderna affiché sur cette illustration
    Moderna vise $1,9 md de CA en 2025, abaisse ses prévisions de coûts
    information fournie par Reuters 12.01.2026 17:20 

    par Patrick Wingrove Moderna a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de ‍sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank