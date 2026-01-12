Google et Apple concluent un accord pluriannuel sur l'IA pour les modèles Gemini

Alphabet GOOGL.O a déclaré lundi avoir conclu un accord pluriannuel avec Apple AAPL.O en vertu duquel la prochaine génération de modèles d'intelligence artificielle du fabricant de l'iPhone sera basée sur les modèles Gemini de Google.

Cet accord est le signe d'un vote de confiance dans la technologie d'IA de Google, après que la dernière version de Gemini a été lancée avec succès, ce qui a intensifié la pression sur les rivaux.

Les modèles de Google alimenteront les futures fonctions "Apple Intelligence" d'Apple, y compris le nouveau Siri, dont le lancement est prévu cette année.

"Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les Apple Foundation Models", a déclaré Google dans un communiqué.

"Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et sur Private Cloud Compute, tout en maintenant les normes de confidentialité d'Apple qui sont à la pointe du secteur."