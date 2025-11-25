Google et Accel s'associent pour soutenir les startups indiennes spécialisées dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirami G et Akash Sriram

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, et la société de capital-risque Accel vont s'associer pour financer au moins 10 startups indiennes d'IA en phase de démarrage, marquant ainsi le premier partenariat de financement de ce type du géant américain de la technologie, ont déclaré jeudi des dirigeants des deux sociétés.

Cette décision intervient alors que plusieurs entreprises technologiques américaines telles que Microsoft MSFT.O , Amazon

AMZN.O et OpenAI s'intéressent au pays le plus peuplé du monde, considéré comme un marché en pleine croissance où près d'un milliard d'utilisateurs ont accès à l'internet.

Dans le cadre de ce partenariat, le AI Futures Fund de Google et Accel co-investiront jusqu'à 2 millions de dollars dans chaque startup, a déclaré Prayank Swaroop, partenaire d'Accel, lors d'une interview avec Reuters, les investissements se concentrant sur les vastes domaines du divertissement, de la créativité, du travail et du codage.

Cette annonce intervient après que Google a déclaré en octobre qu'il investirait 15 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un centre de données sur l'IA dans l'État d'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, ce qui constitue son investissement le plus important dans le pays.

Son AI Futures Fund, lancé il y a six mois, a financé plus de 30 entreprises, dont la startup indienne de webtoon Toonsutra et la société américaine de technologie juridique Harvey. Google a également associé au plus grand opérateur de télécommunications indien, Reliance Jio, pour offrir un accès gratuit à Gemini AI à 505 millions d'utilisateurs.

"Nous sommes convaincus que les fondateurs indiens joueront un rôle de premier plan dans la définition de la prochaine ère de la technologie mondiale", a déclaré Jonathan Silber, cofondateur et directeur du AI Futures Fund de Google.

"Nous pensons qu'il est essentiel d'investir dès le début. En particulier sur des marchés clés comme l'Inde, afin que nous puissions être à l'avant-garde de l'investissement dans la prochaine génération de leaders de l'IA."

Le marché indien de l'IA devrait, selon , atteindre 17 milliards de dollars d'ici à 2027, d'après l'organisme de l'industrie informatique Nasscom et le cabinet de conseil BCG.

Selon le cabinet d'études de marché Gartner, les dépenses mondiales en matière d'IA devraient s'élever à près de 1,5 billion de dollars en 2025 et dépasseront les 2 billions de dollars en 2026.