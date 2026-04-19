 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google est en pourparlers avec Marvell pour construire de nouvelles puces d'IA pour l'inférence, selon The Information
information fournie par Reuters 19/04/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O est en pourparlers avec Marvell Technology MRVL.O pour développer deux nouvelles puces destinées à faire fonctionner plus efficacement les modèles d'IA, a rapporté dimanche The Information, citant deux personnes ayant connaissance des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

ALPHABET-A
341,6800 USD NASDAQ +1,68%
MARVELL TECH
139,6900 USD NASDAQ +4,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank