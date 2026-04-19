Google est en pourparlers avec Marvell pour construire de nouvelles puces d'IA pour l'inférence, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O est en pourparlers avec Marvell Technology MRVL.O pour développer deux nouvelles puces destinées à faire fonctionner plus efficacement les modèles d'IA, a rapporté dimanche The Information, citant deux personnes ayant connaissance des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.