Football-Le Bayern Munich remporte un 35e titre de champion d'Allemagne

Bundesliga - Bayern Munich - VfB Stuttgart

Le Bayern Munich a remporté dimanche un 35e ‌titre de champion d'Allemagne, un deuxième consécutif, à la suite de sa victoire face à Stuttgart (4-2) lors ​de la 30e journée de Bundesliga.

Avec 15 points d'avance à quatre journées de la fin sur son dauphin, le Borussia Dortmund, qui a perdu samedi à Hoffenheim (2-1), les Bavarois ne peuvent plus être rejoints au ​classement.

Le Bayern a largement dominé la saison de Bundesliga, commençant son exercice par neuf victoires consécutives pour caracoler en tête du classement ​de bout en bout. Il n'a concédé qu'une défaite ⁠jusqu'à présent, le 24 janvier dernier contre Augsburg (2-1), lors de la 19e journée.

L'équipe du Belge ‌Vincent Kompany, qui compte désormais deux titres de Bundesliga en deux saisons à son poste, s'est appuyée sur une force offensive impressionnante. Elle a déjà battu le ​record de buts inscrits sur une ‌saison de championnat avec désormais 109 réalisations après 30 journées, effaçant une marque établie ⁠par sa devancière en 1971-1972 (101 buts).

Les Munichois ont passé quelques cartons : 6-0 pour lancer la saison face à Leipzig, un impressionnant 8-1 contre Wolfsburg en janvier et trois succès sur le score de 5-0, ⁠le dernier face à ‌Sankt Pauli la semaine dernière.

Le Bayern bénéficie d'une escouade offensive sans égal en ⁠Allemagne avec Harry Kane, dont le palmarès commence enfin à s'épaissir à 32 ans, Michael Olise et ‌Serge Gnabry, auxquels se sont ajoutés l'été dernier Luis Diaz et Nicolas Jackson pour ⁠pallier les départs de Thomas Müller et Kingsley Coman.

Respectivement meilleur buteur et ⁠meilleur passeur l'an passé, Harry ‌Kane et Michael Olise trônent encore en tête de ces classements en ayant amélioré leurs statistiques. L'Anglais ​a déjà inscrit 32 buts et le Français distribué 18 passes décisives.

Ce dernier, ‌pour sa deuxième saison en Bavière, a pris une dimension encore plus grande. Il est devenu un joueur majeur, combinant ​18 buts et 28 passes décisives toutes compétitions confondues.

Il est l'un des deux Tricolores sacrés avec le défenseur central Dayot Upamecano. Avant la Coupe du monde, du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, ⁠au Canada et au Mexique, ils auront deux occasions supplémentaires de garnir leur armoire à trophées avec la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions.

Le Bayern joue sa demi-finale de Coupe d'Allemagne mercredi au Bayer Leverkusen puis défiera le Paris Saint-Germain (aller le 28 avril, retour le 6 mai) pour une place en finale de la C1. Deux compétitions que le Bayern Munich n'a plus remportées depuis 2020.

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Tangi Salaün)