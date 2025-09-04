 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Google est en partie hors service en Turquie et dans certaines parties de l'Europe, selon le gouvernement et l'organisme de surveillance
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Certains services de Google, dont YouTube, n'étaient pas accessibles en Turquie et dans certaines régions d'Europe jeudi, ont déclaré le vice-ministre turc des télécommunications et un observateur local de l'internet.

L'Association pour la liberté d'expression, qui surveille la censure locale sur l'internet, a déclaré que la panne de Google

GOOGL.O d'Alphabet a commencé vers 10 heures du matin (0700 GMT) en Turquie.

L'organisme local de surveillance de la cybersécurité a demandé un rapport technique à Google, a déclaré le vice-ministre, Omer Fatih Sayan, sur X.

Une carte publiée par Omer Fatih Sayan montre que la Turquie, une grande partie de l'Europe du Sud-Est et certaines localités d'Ukraine, de Russie et d'Europe de l'Ouest sont touchées.

