Google dévoile le modèle d'IA Gemini 3.7 Flash pour le codage et les flux de travail des agents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a lancé jeudi Gemini 3.7 Flash, son tout dernier modèle d'IA conçu pour le codage logiciel et l'automatisation des tâches professionnelles, sans toutefois donner de détails sur la date de sortie de son modèle phare, le Pro.

Les investisseurs attendent avec impatience Gemini 3.5 Pro, le modèle haut de gamme de Google, qui permettra de voir si sa division d'IA DeepMind est capable de rivaliser avec ses concurrents Anthropic et OpenAI.

Google avait indiqué en juillet que Gemini 3.5 Pro était en cours de test auprès de partenaires et qu’il serait disponible « prochainement ».

Voici quelques détails sur Gemini 3.7 Flash:

* L’entreprise présente ce modèle comme une option plus économique pour les entreprises qui développent des systèmes d’IA autonomes capables de planifier des tâches, d’utiliser des outils logiciels et d’exécuter des flux de travail en plusieurs étapes avec moins d’intervention humaine.

* Gemini 3.7 Flash est lancé trois semaines après Gemini 3.6 Flash . Selon un article publié sur le blog de Google, il affiche des performances améliorées pour les tâches de codage, notamment le débogage, la résolution de problèmes et la génération de code prêt pour la production.

* Pour encourager son adoption, Google propose Gemini 3.7 Flash à un tarif de lancement de 75 centimes par million de tokens d’entrée et de 3,75 dollars par million de tokens de sortie jusqu’à la fin de l’année, soit la moitié du coût initial de Gemini 3.6 Flash.

* Le modèle est également déployé dès à présent sur Gemini Spark, le service d’agent IA par abonnement de Google accessible aux clients Google AI Pro et Ultra dans plus de 160 pays.

* Ces derniers mois, le cofondateur de Google, Sergey Brin, a exhorté les principaux responsables de l’IA à miser pleinement sur le modèle Gemini de l’entreprise , alors que la société mère Alphabet cherche à rattraper son retard sur ses concurrents, a rapporté Reuters en exclusivité mercredi.

* La semaine dernière, le géant technologique a annoncé une refonte en profondeur de la direction de sa division d’IA Google DeepMind, au cours de laquelle son directeur, Demis Hassabis, s’est effacé au profit de son adjoint, Koray Kavukcuoglu. Parallèlement, les deux co-responsables techniques d’origine de Gemini ont démissionné pour cofonder une start-up.

* Le directeur général Sundar Pichai a vigoureusement défendu la stratégie de Google en matière d’IA lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers en juillet, réfutant les inquiétudes selon lesquelles l’entreprise aurait pris du retard sur ses concurrents après avoir retardé le lancement de son modèle phare et cédé du terrain dans le domaine du codage de l’IA.