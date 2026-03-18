Google développe des options de désactivation de l'IA dans la recherche pour apaiser les inquiétudes du Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google développe une option de désactivation de l'IA dans le cadre de l'examen de la concurrence au Royaume-Uni

* Les changements visent à élargir le choix des utilisateurs et à apaiser les inquiétudes des éditeurs

(Mise à jour pour ajouter les commentaires de la NMA aux paragraphes 5 et 6)

Google GOOGL.O a déclaré qu'il mettait au point de nouveaux contrôles de recherche pour permettre aux sites web de refuser spécifiquement ses fonctions d'IA générative, alors que le géant technologique américain cherche à répondre aux préoccupations de l'autorité britannique de régulation de la concurrence concernant sa position dominante dans les services de recherche.

L'entreprise a également proposé, dans un communiqué publié mercredi, un commutateur "moins intrusif" dans les paramètres de l'appareil de l'utilisateur afin de faciliter le changement du moteur de recherche par défaut, plutôt que des fenêtres contextuelles fréquentes qui, selon elle, ennuieraient les utilisateurs.

En octobre, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a désigné Google comme ayant un "statut de marché stratégique " dans les services de recherche, ce qui signifie que l'organisme de surveillance peut intervenir pour garantir une concurrence efficace dans le secteur. Elle a ensuite entamé une consultation sur la question avec toutes les parties concernées.

Google, qui représente plus de 90 % des requêtes de recherche au Royaume-Uni, utilise le contenu recueilli par son moteur de recherche pour élaborer ses aperçus de l'IA et son mode IA, ainsi que des produits autonomes tels que son assistant d'IA Gemini.

Dans sa réponse à la consultation de la CMA, la News Media Association - un organisme représentant les médias d'information nationaux et locaux du Royaume-Uni - a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer le traitement des plaintes et les exigences en matière de classement équitable.

"Les éditeurs doivent avoir la certitude que le fait de refuser l'utilisation de l'IA ne se traduira pas par une réduction de la visibilité dans les recherches générales par le biais d'effets d'entraînement", a-t-elle déclaré dans une déclaration publiée sur le site web de la CMA mercredi.

DES "CONSÉQUENCES DISPROPORTIONNÉES" POUR LES UTILISATEURS?

En janvier, l'autorité de régulation britannique a présenté des mesures visant à améliorer les choix pour les entreprises et les consommateurs, notamment en permettant aux éditeurs de refuser que leur contenu soit utilisé dans les aperçus d'IA ou pour former des modèles d'IA autonomes.

Il souhaitait également veiller à ce que le classement des résultats de recherche soit équitable et transparent, et faire en sorte qu'il soit plus facile pour les utilisateurs de choisir d'autres moteurs de recherche.

Les sites d'information et d'autres éditeurs ont vu leur taux de clics chuter parce que les utilisateurs se fiaient à des aperçus générés avec l'aide de l'IA.

Dans sa propre réponse à la consultation de l'autorité de régulation, également publiée sur le site web de la CMA, Google a déclaré que certaines des exigences de conduite proposées auraient des "conséquences disproportionnées et préjudiciables" pour les utilisateurs, les éditeurs et les entreprises, ainsi que pour sa "capacité à innover et à investir au Royaume-Uni".

Google a déclaré qu'il continuerait à travailler de manière constructive avec la CMA pour trouver des "solutions pratiques qui profitent aux utilisateurs, aux éditeurs et aux entreprises du Royaume-Uni".