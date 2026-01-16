Google demande à un juge américain de reporter l'ordonnance l'obligeant à partager des données pendant qu'il fait appel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google, la société d'Alphabet, a demandé vendredi à un juge de surseoir à l'obligation de partager des données avec ses rivaux pendant qu'elle conteste une décision selon laquelle elle détient un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne, d'après des documents judiciaires. Le juge Amit Mehta, du district de Washington, a statué en 2024 que l'entreprise utilisait des tactiques illégales pour maintenir sa position dominante dans le domaine de la recherche en ligne. Google va demander à une cour d'appel fédérale d'annuler cette décision, a déclaré la société dans des documents judiciaires vendredi. M. Mehta est allé trop loin dans sa tentative d'uniformiser les règles du jeu en ordonnant à l'entreprise de partager ses données avec ses concurrents , y compris des sociétés d'intelligence artificielle générative telles que le fabricant de ChatGPT, OpenAI, a déclaré Google.

Si Google s'exécute, il risque d'exposer des secrets commerciaux sans aucun moyen de les récupérer s'il gagne en appel, a déclaré l'entreprise, demandant à Mehta de suspendre cette partie de sa décision.

Google n'a pas cherché à reporter d'autres exigences, telles que la limitation à un an de la durée des contrats qui lui permettent de précharger des applications, y compris son chatbot Gemini AI.

"Bien que Google estime que ces mesures correctives sont injustifiées et n'auraient jamais dû être imposées, l'entreprise est prête à tout faire, sauf à transmettre ses données ou à fournir des résultats et des annonces syndiqués, pendant que son appel est en cours", a déclaré l'entreprise.

Bien qu'il ait été reconnu comme détenteur de multiples monopoles illégaux, Google est jusqu'à présent sorti indemne de sa longue bataille avec les autorités de la concurrence américaines.

Le ministère américain de la justice et la coalition d'États à l'origine de l'affaire ont jusqu'au 3 février pour décider s'ils feront appel de la décision de M. Mehta, qui rejette des mesures correctives plus sévères.

Les autorités de la concurrence cherchaient à obliger Google à vendre son navigateur Chrome et à cesser les paiements de plusieurs milliards de dollars à Apple AAPL.O et à d'autres entreprises qui acceptent de faire de Google le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils.