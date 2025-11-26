Google défie les craintes d'une bulle de l'IA

(Crédits: Unsplash - Pawel Czerwinski)

Par Dan Gallagher

Quelqu'un a oublié de parler à Google de cette histoire de "bulle de l'IA".

Au cours d'un mois brutal pour les valeurs technologiques, en particulier celles étroitement associées à la course à l'intelligence artificielle, le géant de la recherche sur Internet a résolument déjoué la tendance. L'action de sa société mère, Alphabet, a bondi d'environ 16% depuis que le Nasdaq a atteint son sommet le 29 octobre, poursuivant une progression entamée début septembre, lorsque l'entreprise a obtenu une décision de justice qui a mis fin aux craintes d'un démantèlement imposé par le gouvernement.

Pendant ce temps, Microsoft , Oracle, Nvidia et Meta Platforms ont enregistré des baisses à deux chiffres depuis le sommet du Nasdaq. La chute de 13% de Microsoft a même ramené sa capitalisation boursière en dessous de celle d'Alphabet pour la première fois depuis la mi-2018, selon les données de FactSet.

La société mère de Google, valorisée à 3.900 milliards de dollars, devient ainsi la troisième entreprise la plus valorisée au monde, après Nvidia et Apple . Et cet écart se réduit. L'action d' Alphabet a de nouveau progressé mardi suite à une information selon laquelle Google approcherait de grands utilisateurs de cloud, dont Meta, pour leur vendre l'accès à ses puces maison. Cela a fait chuter l'action de Nvidia de près de 2,6% mardi, ramenant la capitalisation boursière de Nvidia proche des 4.300 milliards de dollars.

Il ne s'agit pas pour autant de considérer Google comme une sorte de contre-pied à l'IA. L'entreprise est pleinement engagée dans la course au développement des modèles d'IA les plus avancés et y consacre des sommes astronomiques.

Mais Google réalise d'importants progrès dans la course à l'IA tout en maintenant son activité principale à plein régime. Sa société mère tire toujours la majeure partie de son chiffre d'affaires annuel de 385 milliards de dollars de la publicité.

Parallèlement, l'entreprise offre un niveau d'intégration verticale en matière d'IA que même les autres géants de la technologie ne peuvent égaler. Le lancement récent de Gemini 3 en est un parfait exemple ; Google a entraîné son propre modèle d'IA de pointe sur ses propres réseaux en utilisant ses propres puces TPU qu'il a conçues en interne.

Cela fait de Google une combinaison d'OpenAI et de Microsoft, avec une touche de Nvidia. Les solides performances de Gemini 3 par rapport aux références du secteur pourraient même contribuer à la pression plus récente sur les autres actions liées à l'IA.

Les progrès de Google avec ses modèles avancés et ses propres puces pourraient être un signe inquiétant pour Nvidia, Microsoft, Oracle et d'autres acteurs technologiques majeurs qui misent beaucoup sur les plans de dépenses agressifs d'OpenAI. "Une victoire de Google nuirait en fait à plusieurs actions que nous couvrons, alors préparez-vous à la volatilité", a écrit Ben Reitzes de Melius Research dans une note à ses clients lundi.

Un avantage majeur de Google dans le domaine de l'IA est qu'il alimente toujours 90% des recherches sur internet dans le monde. Cela confère à l'entreprise une distribution inégalée pour ses modèles d'IA.

Cela permet de compenser l'avantage de premier entrant d'OpenAI avec ChatGPT, lancé au public il y a trois ans. Une enquête de TD Cowen a révélé que 26% des personnes interrogées ont utilisé Gemini de Google au cours du mois d'octobre, contre 35% qui ont utilisé ChatGPT. Mais l'utilisation de Gemini a augmenté de 2 points de pourcentage par rapport à juillet, tandis que celle de ChatGPT a reculé d'un point sur la même période, selon l'enquête.

Le lancement de ChatGPT a initialement jeté une ombre sur Google. Il a également déclenché une course aux dépenses entre tous les géants de la technologie cherchant à se faire une place dans l'IA générative. Il en a résulté des dépenses d'investissement combinées de près de 321 milliards de dollars pour Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta et Oracle pour les neuf premiers mois de cette année seulement, soit près du triple de ce que ces cinq entreprises ont dépensé au cours de la même période il y a deux ans.

Malgré toutes ces dépenses, il n'est pas clair quand les entreprises verront un retour sur leurs investissements, ni à quel point ils seront lucratifs. C'est ce qui a récemment fait hésiter les investisseurs.

L'action de Meta a chuté de 18% depuis que la société mère de Facebook a annoncé une augmentation de ses plans de dépenses d'investissement lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre le mois dernier. Le directeur général, Mark Zuckerberg, a profité de l'occasion pour vanter le plan de l'entreprise visant à "anticiper agressivement" la capacité de calcul pour atteindre son objectif de "superintelligence". Il a déclaré que cela pourrait prendre de cinq à sept ans.

Google est loin de se tenir à l'écart de la course aux dépenses. L'entreprise a indiqué lors de sa propre conférence téléphonique trimestrielle, le même jour, que ses dépenses d'investissement se situeraient entre 91 milliards et 93 milliards de dollars cette année. Cela représente une augmentation de 75% par rapport à l'année dernière et le triple de sa moyenne des trois années précédentes.

Cela ne représenterait que 23% du chiffre d'affaires projeté par Wall Street pour Alphabet cette année. Pendant ce temps, Meta et Microsoft sont en passe d'allouer 35% de leur chiffre d'affaires de cette année aux dépenses d'investissement.

Malgré une récente émission d'obligations de 25 milliards de dollars, Alphabet affiche un endettement relatif bien inférieur à celui de ses pairs du secteur technologique. Cela lui donne la flexibilité d'ajouter un certain effet de levier sans prendre de risque substantiel.

Parmi ses pairs, l'entreprise possède le solde de cash net de dettes le plus élevé. CreditSights estime que la dette totale d'Alphabet plus les obligations locatives ne représentent que 0,4 fois son bénéfice avant impôts, contre 0,7 fois pour Microsoft et Meta.

Le seul bémol est que la société mère de Google n'est plus considérée comme une bonne affaire délaissée. A environ 29 fois les bénéfices prévisionnels, les actions d'Alphabet sont plus chères qu'elles ne l'ont été depuis des années, bien qu'elles soient au même niveau que le Nasdaq et la plupart des autres méga-capitalisations technologiques.

Le fait d'avoir repoussé les efforts de démantèlement du gouvernement a débloqué beaucoup de valeur. Le fait de prendre la tête du peloton de l'IA, selon ses propres conditions, justifie la valorisation plus élevée d'Alphabet.

