Google dans le viseur de Bruxelles pour sa politique d'abus de réputation de site

(AOF) - La Commission européenne a officiellement lancé une procédure visant à déterminer si Google applique des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires aux sites web des éditeurs sur Google Search. Les travaux de surveillance de Bruxelles ont montré que le groupe américain, sur la base de sa "politique d'abus de réputation de site", rétrograde les médias d'information et les sites web et contenus d'autres éditeurs dans les résultats de recherche Google lorsque ces sites web incluent des contenus de partenaires commerciaux.

"Selon Google, cette politique vise à s'attaquer aux pratiques censées manipuler le classement dans les résultats de recherche", précise la commission. Cette dernière rappelle que l'ouverture d'une procédure ne préjuge pas d'une constatation de non-conformité.

"Nous enquêterons pour nous assurer que les éditeurs de nouvelles ne perdent pas des revenus importants à un moment difficile pour l'industrie, et pour nous assurer que Google se conforme à la loi sur les marchés numériques", a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée d'une transition propre, juste et compétitive.

En cas d'infraction, la Commission peut infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise. Ces amendes peuvent aller jusqu'à 20% en cas de récidive.

