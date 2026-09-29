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Google conteste les exigences européennes sur le partage des données de recherche
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 15:27

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Google a fait appel de deux décisions de l'Union européenne lui imposant de partager certaines données liées à son moteur de recherche et d'assurer une interopérabilité effective entre des fonctionnalités d'Android et des services d'intelligence artificielle. Adoptées définitivement le 16 juillet dans le cadre du Digital Markets Act, ces mesures visent à encadrer les pratiques du groupe sur ses principales plateformes numériques. La filiale d'Alphabet estime toutefois qu'elles pourraient affaiblir la sécurité de son système d'exploitation mobile.

Google affirme notamment que les nouvelles obligations pourraient conduire au partage de l'historique privé des recherches sans anonymisation suffisante. Le groupe évoque des risques en matière de cybersécurité ainsi que de possibles "dommages irréversibles à la vie privée des utilisateurs". La Commission européenne conteste cette analyse et a annoncé qu'elle défendrait ses décisions devant les tribunaux.

L'exécutif européen assure que les mesures adoptées prennent en compte l'intégrité et la sécurité des fonctionnalités concernées ainsi que la protection des données personnelles des utilisateurs. Le différend porte ainsi sur les modalités d'application du Digital Markets Act, Google contestant l'équilibre retenu par Bruxelles entre ouverture de ses services aux acteurs concurrents, interopérabilité et protection des utilisateurs.

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