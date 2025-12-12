Google construira des câbles sous-marins en Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu d'un traité de défense avec l'Australie

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré vendredi que Google, la société d'Alphabet, allait construire trois câbles sous-marins, financés par l'Australie dans le cadre d'un traité de défense mutuelle, dans le cadre d'une mise à niveau essentielle de l'épine dorsale numérique de la plus grande nation insulaire du Pacifique.

Les stratèges militaires australiens et américains considèrent que la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), riche en ressources mais largement sous-développée, dispose d'un emplacement de choix au nord de l'Australie, à l'heure où la Chine renforce son influence dans la région.

Cet effort de 120 millions de dollars permettra de relier le nord et le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la région autonome de Bougainville par des câbles à haute capacité, a déclaré Peter Tsiamalili, ministre par intérim des technologies de l'information et de la communication de la PNG.

"L'ensemble de l'investissement (est) financé par les engagements pris par l'Australie dans le cadre du traité de Pukpuk", a-t-il déclaré, en référence au pacte de défense mutuelle signé en octobre.

Le projet reflète l'engagement commun des deux nations à faire progresser la sécurité numérique, la stabilité régionale et le développement national, a-t-il ajouté.

Les câbles sous-marins seront construits par Google, selon le communiqué, qui précise que Peter Tsiamalili a rencontré des diplomates australiens et américains pour discuter du projet dans les bureaux australiens de Google cette semaine.

Une porte-parole de Google Australie a refusé de commenter le projet PNG.

Le ministère australien des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les trois câbles sous-marins de qualité internationale réduiront la dépendance à l'égard des points de défaillance uniques et permettront à la PNG d'attirer les investissements des entreprises de grande envergure et des entreprises numériques mondiales, a déclaré Peter Tsiamalili.

Le pacte entre l'Australie et la PNG, connu sous le nom de traité de Pukpuk , permet au personnel de la défense australienne d'accéder aux systèmes de communication de la PNG, y compris aux stations satellites et aux câbles, comme l'indique son texte.

Reuters a précédemment rapporté que Google prévoyait de construire un centre de données sur l'île Christmas, avant-poste australien de l'océan Indien, un autre site stratégique pour la défense.

Deux nouveaux câbles devraient la relier à l'est à des villes australiennes abritant des bases de défense clés , également utilisées par l'armée américaine.

Google a confirmé l'existence du centre de données de l'île Christmas le mois dernier, en précisant que deux autres systèmes de câbles le relieraient à l'ouest à l'Afrique et à l'Asie, afin de "renforcer la résilience" de l'infrastructure internet.

Les États-Unis renforcent également les liens militaires avec la PNG, en signant un pacte de coopération en matière de défense en 2023.