Google conclut un contrat d'achat d'électricité avec TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 16:15

TotalEnergies fait part d'un contrat de vente d'électricité (PPA) de 15 ans pour fournir à Google, filiale d' Alphabet , un volume total de 1,5 TWh d'électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire 'Montpelier', dans l'Ohio.

En phase finale de construction, cette centrale sera raccordée au réseau PJM, le plus vaste des Etats-Unis. Cet accord reflète la stratégie de Google visant à intégrer de nouvelles énergies décarbonées dans les réseaux électriques où il est implanté.

'Notre collaboration avec TotalEnergies contribuera à alimenter nos data centers et à soutenir la croissance économique de l'Ohio', explique Will Conkling, directeur de l'énergie propre et de l'électricité chez Google.


  • 16:39

    Bravo TotalEnergies !

