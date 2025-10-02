Google conclut un accord avec NBCUniversal pour éviter le black-out du contenu de YouTube

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et NBCUniversal CMCSA.O , propriété de Comcast, ont annoncé jeudi qu'ils avaient conclu un accord à long terme pour garantir la disponibilité continue des émissions de NBC, notamment "Sunday Night Football" et "America's Got Talent", sur YouTube TV.