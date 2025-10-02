 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 088,00
+1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Google conclut un accord avec NBCUniversal pour éviter le black-out du contenu de YouTube
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et NBCUniversal CMCSA.O , propriété de Comcast, ont annoncé jeudi qu'ils avaient conclu un accord à long terme pour garantir la disponibilité continue des émissions de NBC, notamment "Sunday Night Football" et "America's Got Talent", sur YouTube TV.

Valeurs associées

ALPHABET-A
244,8900 USD NASDAQ 0,00%
COMCAST-A
30,5450 USD NASDAQ -1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank