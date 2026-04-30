Google Cloud prend la tête alors que les investissements des géants de la tech dans l'IA atteignent 700 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google Cloud affiche une hausse de 63 % de son chiffre d'affaires, devançant Amazon et Microsoft

* Les dépenses des géants de la tech en IA devraient dépasser les 700 milliards de dollars en 2026, contre 600 milliards prévus initialement

* Meta met en garde contre des pertes liées à la controverse sur la sécurité des enfants après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires

(Mise à jour de l'évolution du cours des actions) par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

La croissance fulgurante du cloud d'Alphabet GOOGL.O a redéfini les attentes concernant les grandes entreprises technologiques, obligeant les investisseurs à réévaluer quelles sociétés offrent les rendements les plus sûrs.

Les quatre géants américains de la tech qui ont publié leurs résultats mercredi ont tous indiqué que leurs dépenses en intelligence artificielle ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année, contre environ 600 milliards précédemment.

L'action Alphabet a bondi de plus de 6 % en début de séance jeudi, tandis que celle de Meta META.O a chuté de près de 10 %. L'action Amazon AMZN.O a reculé d'environ 1 %, tandis que celle de Microsoft MSFT.O a baissé de 3 %.

Ces réactions soulignent un fossé grandissant alors que les plus grandes entreprises technologiques investissent des sommes record dans les infrastructures d'IA, les investisseurs récompensant de plus en plus celles qui transforment ces dépenses en une croissance claire de leur chiffre d'affaires.

Amazon et Microsoft ont toutes deux annoncé une accélération de la croissance de leurs revenus liés au cloud computing au cours du trimestre de mars, avec respectivement 28 % et 40 %. Mais ces chiffres font pâle figure face à la hausse de 63 % des revenus de Google Cloud, sa meilleure croissance à ce jour, qui a largement dépassé les estimations de 50,1 %.

Le directeur général Sundar Pichai a déclaré que les outils d'IA de Google destinés aux grandes entreprises étaient devenus pour la première fois le principal moteur de croissance de Google Cloud, justifiant ainsi la décision d'Alphabet de transformer ses vastes capacités de recherche en gains commerciaux.

Il est vrai que l'activité cloud de Google est bien moins importante que celle d'Amazon et de Microsoft et qu'elle n'a commencé à contribuer de manière significative au chiffre d'affaires global d'Alphabet que depuis quelques trimestres.

Meta a également dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, mais a mis en garde contre des pertes potentielles liées à une controverse mondiale concernant la sécurité des enfants sur les réseaux sociaux, venant s'ajouter à la pression exercée par ses dépenses en IA en forte hausse.

“Google est vraiment la star incontestée des résultats financiers du secteur technologique jusqu'à présent”, a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

GOOGLE S'EMPARE D'UN NOUVEAU MARCHÉ DU CLOUD

Les analystes et les investisseurs estiment que Google capte une part importante de la nouvelle demande informatique grâce à ses outils d'IA destinés aux entreprises et à ses puissantes puces sur mesure qui ont attiré des clients comme Anthropic. Pichai a déclaré que Google avait commencé à vendre ses puces d'IA, qui concurrencent les semi-conducteurs de Nvidia NVDA.O , directement à certains clients.

“L'entreprise capte principalement de nouvelles charges de travail – parfois auprès d'entreprises novices dans le cloud, souvent des charges de travail supplémentaires provenant de clients d'autres clouds qui souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur de cloud ou qui apprécient les offres de données, d'analyse et d'IA de Google”, a déclaré Lee Sustar, analyste principal chez Forrester.

M. Pichai a déclaré que la croissance du cloud aurait pu être plus forte sans les contraintes de capacité en matière de puissance de calcul qui touchent l'ensemble du secteur et qui ont déclenché la frénésie de dépenses des géants de la tech.

Pour pallier ces pénuries, l’entreprise a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles de 5 milliards de dollars, les portant entre 180 et 190 milliards de dollars, et a annoncé qu’elle prévoyait une nouvelle augmentation significative en 2027.

“Le risque de rester à l'écart est plus grand que celui de s'engager”, a déclaré Daniel Newman, directeur général du cabinet d'études technologiques Futurum Group, en référence aux dépenses colossales liées à l'IA. “Tous les hyperscalers (les grandes entreprises de cloud) comprennent que sous-investir dans ce cycle représente un risque d'extinction.”

L'augmentation des dépenses d'Alphabet la rapprochera d'Amazon, qui a maintenu sa prévision de dépenses annuelles de 200 milliards de dollars . Cela a quelque peu rassuré les investisseurs qui s'étaient débarrassés de ses actions en janvier, lorsque les prévisions avaient été publiées pour la première fois.

Les accords successifs renforçant les partenariats d'Amazon avec OpenAI et Anthropic ont également redonné confiance aux actionnaires. Les actions de la société ont progressé d'environ 14 % cette année, à la dernière clôture, figurant parmi les meilleures performances du groupe des “Magnificent Seven”, qui regroupe les méga-capitalisations technologiques.

MICROSOFT CLOUD: LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

Après une légère reprise de la croissance de l'activité cloud Azure de Microsoft qui avait initialement fait baisser le cours de l'action, la société a rassuré les investisseurs en prévoyant une augmentation du chiffre d'affaires de 39 % à 40 % en devises constantes pour le trimestre en cours, soit un résultat supérieur aux prévisions de croissance de 36,7 %.

Mais l'accélération attendue du chiffre d'affaires s'accompagnerait également d'une forte hausse des dépenses: ses dépenses d'investissement pour l'année civile 2026 devraient s'élever à 190 milliards de dollars. Environ 25 milliards de dollars de ces dépenses sont liés à la hausse des coûts de composants tels que les puces.

“La demande des clients, large et croissante, continue de dépasser l'offre”, a déclaré la directrice financière Amy Hood à propos de l'activité IA d'Azure lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Microsoft a vanté les gains d'utilisateurs de son assistant IA Copilot et a déclaré que les niveaux d'engagement des utilisateurs de cet outil étaient équivalents à ceux d'Outlook. L'adoption globale de Copilot reste toutefois atone.

“Les clients se tournent vers Google car son IA est considérée comme plus précise et plus fiable que Copilot, et parce que son approche full-stack est susceptible de générer de plus grandes économies d'échelle”, a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale de Valoir, un cabinet d'analyse du secteur, en référence à l'attention portée par Google à chaque maillon de la chaîne technologique de l'IA, notamment les puces, les centres de données, les modèles d'IA et les outils de développement.