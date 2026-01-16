Google cherche à suspendre les mesures correctives relatives au partage des données pendant l'appel

Google, filiale d'Alphabet, a demandé vendredi à un juge de surseoir à l'obligation de partager des données avec ses rivaux, alors qu'elle conteste une décision selon laquelle elle détient un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne, selon des documents judiciaires.