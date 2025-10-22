Google annonce avoir mis au point un algorithme d'informatique quantique de référence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Google a déclaré avoir mis au point un algorithme informatique qui ouvre la voie à des applications pratiques de l'informatique quantique et qui permettra de générer des données uniques utilisables par l'intelligence artificielle.

Le nouvel algorithme appelé Quantum Echoes, qui fonctionne sur la puce quantique de l'entreprise, est 13 000 fois plus rapide que l'algorithme de calcul classique le plus sophistiqué sur les superordinateurs, a déclaré Google.

À l'avenir, l'algorithme Quantum Echoes pourrait permettre de mesurer la structure moléculaire des molécules, ce qui pourrait faciliter la découverte de médicaments, et aider la science des matériaux en identifiant de nouveaux types de matériaux, ont déclaré des cadres de l'entreprise lors d'une conférence de presse la semaine dernière.

Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , fait partie des grandes entreprises technologiques, dont Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui investissent dans l'informatique quantique, laquelle promet d'accélérer le calcul et de résoudre des problèmes hors de portée des machines actuelles.

L'année dernière, , Google a dévoilé sa puce quantique, Willow, qui, selon l'entreprise, est capable de résoudre un problème crucial avec les "qubits", les éléments constitutifs de l'informatique quantique.

Le développement de l'algorithme a été d'une importance à peu près équivalente à celle de la puce, ont déclaré les dirigeants.

L'algorithme est également vérifiable avec d'autres ordinateurs quantiques ou par le biais d'expériences. Des données vérifiables signifient qu'elles peuvent conduire à des applications pratiques.

"Si je ne peux pas vous dire que les données sont correctes, si je ne peux pas vous prouver qu'elles sont correctes, comment puis-je faire quoi que ce soit avec elles? A déclaré Tom O'Brien, chercheur scientifique chez Google.

Pour l'intelligence artificielle, les ingénieurs de Google espèrent pouvoir utiliser l'algorithme pour créer de nouveaux ensembles de données à utiliser dans des domaines tels que les sciences de la vie, où il n'existe pas de bons ensembles de données pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle.

Google a publié les détails de l'algorithme Quantum Echoes dans la revue scientifique Nature mercredi.