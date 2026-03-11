 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google (Alphabet) finalise l'acquisition de Wiz
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 17:00

Google LLC, filiale d' Alphabet , annonce la finalisation de l'acquisition de Wiz, une plateforme leader en sécurité cloud et IA dont le siège est à New York, qui rejoindra Google Cloud tout en maintenant sa marque propre.

"Cette acquisition est un investissement de Google Cloud pour améliorer la sécurité cloud et permettre aux organisations de construire rapidement et en toute sécurité sur n'importe quelle plateforme cloud ou IA", explique le géant technologique.

Les capacités de Wiz complètent le leadership de Google Cloud en matière d'infrastructure cloud et son expertise approfondie en IA, incluant des outils d'intelligence sur les menaces et d'opérations de sécurité alimentés par l'IA.

Les produits Wiz continueront de fonctionner et seront disponibles sur tous les principaux clouds, y compris Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure et Oracle Cloud, et seront proposés via une gamme de solutions de sécurité partenaires.

Pour rappel, Alphabet avait fait part de la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Wiz en mars 2025, pour un montant de 32 MdsUSD, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

Valeurs associées

ALPHABET-A
309,2400 USD NASDAQ +0,72%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank