Google (Alphabet) finalise l'acquisition de Wiz
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 17:00
"Cette acquisition est un investissement de Google Cloud pour améliorer la sécurité cloud et permettre aux organisations de construire rapidement et en toute sécurité sur n'importe quelle plateforme cloud ou IA", explique le géant technologique.
Les capacités de Wiz complètent le leadership de Google Cloud en matière d'infrastructure cloud et son expertise approfondie en IA, incluant des outils d'intelligence sur les menaces et d'opérations de sécurité alimentés par l'IA.
Les produits Wiz continueront de fonctionner et seront disponibles sur tous les principaux clouds, y compris Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure et Oracle Cloud, et seront proposés via une gamme de solutions de sécurité partenaires.
Pour rappel, Alphabet avait fait part de la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Wiz en mars 2025, pour un montant de 32 MdsUSD, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.
