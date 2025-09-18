Google ajoute Gemini au navigateur Chrome après avoir évité une rupture antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google intégrera Gemini dans son navigateur Chrome pour les utilisateurs américains à partir de jeudi, quelques semaines après qu'un juge fédéral ait épargné à l'entreprise une rupture forcée dans une affaire antitrust.

Google, propriété d'Alphabet GOOGL.O , n'aura pas à vendre le navigateur , a déclaré un juge de Washington au début du mois, offrant une rare victoire à Big Tech dans sa bataille avec les autorités antitrust américaines, mais lui ordonnant de partager des données avec ses rivaux afin d'ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne.

Le module complémentaire Gemini AI models pour Chrome sera disponible pour les utilisateurs de Mac et de Windows aux États-Unis dont la langue est l'anglais, a indiqué Google dans un billet de blog jeudi.

Bientôt, l'application iOS Chrome d'Apple AAPL.O intégrera également Gemini.

Gemini dans Chrome sera déployé aux entreprises dans les semaines à venir via Google Workspace et également sur les téléphones mobiles aux États-Unis.

Le géant de la technologie a également renforcé l'intégration entre Gemini dans Chrome et d'autres applications Google, telles que Calendar, YouTube et Maps.

Dans les mois à venir, Google ajoutera à Gemini dans Chrome des fonctionnalités agentiques permettant d'effectuer des tâches en plusieurs étapes. Il retrouvera également les pages web visitées précédemment et permettra de résumer le contenu de plusieurs sites web, entre autres améliorations.

Cette intégration vise également à concurrencer d'autres entreprises proposant des navigateurs agentiques, comme Perplexity, qui a fait en août une offre spontanée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour Chrome.

Son navigateur doté d'une intelligence artificielle, Comet, peut effectuer certaines tâches pour le compte de l'utilisateur.

La décision rendue par le juge Amit Mehta au début du mois de septembre permet à Google de conserver le contrôle de Chrome et du système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs. Google peut continuer à payer des partenaires tels qu'Apple pour qu'ils utilisent son moteur de recherche, une pratique qui est au cœur de sa domination dans le domaine de la recherche en ligne.

Apple a contacté Google pour utiliser Gemini AI afin de réorganiser l'assistant vocal Siri, avait rapporté Bloomberg News en août.