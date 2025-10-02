Google affirme que des pirates informatiques envoient des courriels d'extorsion à des dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration de Google et des tentatives de droit de réponse)

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, a déclaré que des pirates informatiques envoyaient des courriels d'extorsion à un nombre indéterminé de cadres, affirmant avoir volé des données sensibles dans leurs applications commerciales Oracle.

Dans un communiqué, Google a déclaré qu'un groupe prétendant être affilié au gang de ransomware cl0p envoyait des courriels à "des cadres de nombreuses organisations prétendant avoir volé des données sensibles de leur Oracle E-Business Suite".

Google a averti qu'il "ne dispose pas actuellement de preuves suffisantes pour évaluer définitivement la véracité de ces affirmations".

Les messages sollicitant un commentaire de la part de cl0p et d'Oracle n'ont pas été immédiatement retournés. Google n'a pas immédiatement répondu à un message demandant des détails supplémentaires sur les cibles présumées de la campagne d'extorsion.