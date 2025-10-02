 Aller au contenu principal
Google affirme que des pirates informatiques envoient des courriels d'extorsion à des cadres d'entreprise
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'expert aux paragraphes 4-7)

La société Alphabet

GOOGL.O Google a déclaré que des pirates informatiques envoyaient des courriels d'extorsion à un nombre indéterminé de dirigeants de diverses entreprises, affirmant avoir volé des données sensibles de leurs applications commerciales Oracle.

Dans un communiqué, Google a déclaré qu'un groupe revendiquant une affiliation avec le gang de ransomware cl0p envoyait des courriels aux "cadres de nombreuses organisations affirmant avoir volé des données sensibles de leur Oracle E-Business Suite".

Google a averti qu'il "ne dispose pas actuellement de suffisamment de preuves pour évaluer définitivement la véracité de ces affirmations".

Cynthia Kaiser, responsable du centre de recherche sur les ransomwares de la société de cybersécurité Halcyon, a déclaré que son entreprise avait vu des demandes d'extorsion "à sept ou huit chiffres", la plus élevée s'élevant à "50 millions de dollars".

Kaiser a fait état d'une certaine contestation quant au lien avec cl0p, mais elle a indiqué que les premières indications laissaient penser que les auteurs étaient potentiellement liés au groupe.

"Il y a tellement de chevauchements entre tous ces groupes, et il y a des imitateurs dans tout l'écosystème", a déclaré Kaiser, ajoutant que des informations supplémentaires dans les jours à venir aideront à dresser un tableau plus clair de la situation.

Les messages visant à obtenir des commentaires de cl0p et d'Oracle n'ont pas été retournés. Google a décrit la campagne de courriels comme étant "à fort volume", mais a refusé de communiquer davantage de détails.

