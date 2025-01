Goodyear vend la marque Dunlop à Sumitomo pour 700 millions de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Goodyear a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour vendre la marque Dunlop, à Sumitomo Rubber Industries. Le fabricant américain de pneumatiques précise que cette décision fait suite à une revue stratégique de la marque annoncée précédemment dans le cadre du plan de transformation Goodyear Forward. SRI versera à Goodyear un montant en espèces d'environ 701 millions de dollars à la clôture pour le transfert de la marque Dunlop dans les zones géographiques concernées, des " frais de transition " pour le soutien à la transition et l'achat du stock.

