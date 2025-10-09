GoodRx s'envole grâce à un partenariat potentiel avec TrumpRx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de l'entreprise de télésanté GoodRx GDRX.O augmentent de 13 % à 4,97 $ ** GoodRx est en pourparlers avec l'administration Trump pour rejoindre son site Web TrumpRx, GoodRx a déclaré à Reuters , ce qui suggère une expansion au-delà de la description initiale du site comme un lien vers les remises directes des sociétés pharmaceutiques

** Certains fabricants de médicaments, dont Pfizer PFE.N et Amgen AMGN.O , proposent de vendre certains médicaments de marque directement aux consommateurs aux prix négociés qu'ils obtiennent des assureurs plutôt qu'à des prix de liste beaucoup plus élevés

** Quelques fabricants de médicaments disent qu'ils travailleront avec TrumpRx, encouragés en partie par les menaces du président Donald Trump de tarifs douaniers élevés sur les fabricants de médicaments qui ne réduisent pas les prix et n'augmentent pas la fabrication aux États-Unis

** TrumpRx devrait être lancé en 2026

** Wendy Barnes, directrice générale de GoodRx, qui relie les consommateurs aux coupons et aux réductions des sociétés pharmaceutiques, a déclaré que l'administration Trump comprend que "si nous incluons les programmes pharmaceutiques directs, nous devons également trouver un moyen de transmettre des prix compétitifs aux pharmacies de détail"

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 5,9 % depuis le début de l'année