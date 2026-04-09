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GoodRx progresse après avoir proposé des médicaments amaigrissants de Lilly à des prix d'auto-paiement réduits
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de la société de télésanté GoodRx GDRX.O augmentent de 7% à 2,29 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare qu'elle offrira l'orforglipron, le médicament oral pour la perte de poids nouvellement approuvé d'Eli Lilly LLY.N , aux clients éligibles à l'auto-paiement à partir de 149 $ par mois dans plus de 70 000 pharmacies américaines

** La société indique qu'il s'agit du prix le plus bas disponible au lancement pour les clients éligibles à l'auto-paiement

** La société indique qu'elle offrira également des prix d'auto-paiement pour le médicament injectable contre l'obésité Zepbound de Lilly, KwikPen, à partir de 299 $ par mois

** Cette décision intervient alors que la couverture d'assurance pour les médicaments GLP-1 destinés à la perte de poids reste inégale, ce qui pousse les fabricants de médicaments et les plateformes à proposer des prix directement aux consommateurs - GDRX

** La GDRX affirme que le partenariat vise à améliorer l'abordabilité et l'accès pour les adultes qui cherchent un traitement en dehors de l'assurance

** En date de la dernière clôture, l'action a baissé de ~21 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
953,770 USD NYSE 0,00%
GOODRX HLDG RG-A
2,1400 USD NASDAQ 0,00%
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