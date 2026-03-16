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Goldman Sachs vise 7 600 points ( 14%) sur le S&P 500 à la fin 2026
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:34

Goldman Sachs voit l'indice S&P 500 atteindre 7 600 points à la fin 2026, ce qui correspond à un potentiel de hausse de 14% par rapport à son cours de clôture de 6 673 points de vendredi soir, principalement à la faveur de la croissance des bénéfices des entreprises américaines.

Dans une note intitulée "US Weekly Kickstart" datée de vendredi soir, la banque d'affaires dit anticiper un bénéfice par action (BPA) moyen en hausse de 12% à 309 dollars l'action pour les sociétés composant l'indice cette année, contre 275 dollars en 2024.

La firme new-yorkaise précise tabler sur une nouvelle progression de 12% du BPA moyen des entreprises américaines en 2027, qu'elle voit atteindre 342 dollars.

La "tech" toujours en première ligne

D'après Goldman Sachs, c'est le secteur technologique qui devrait encore s'imposer comme le premier contributeur aux bénéfices de l'indice S&P 500 au cours des prochaines années.

Selon ses estimations, le BPA du secteur technologique devrait progresser de 31% pour atteindre 92 dollars en 2026, à comparer avec 70 dollars l'an dernier, avant de croître encore pour s'établir à 109 dollars en 2027.

D'autres compartiments de la cote, tels que les services financiers ( 6%), la santé ( 5%) et les services de communications ( 7%), devraient également être à l'origine de la progression annuelle du S&P 500, même si Goldman Sachs anticipe pour ces derniers des taux de croissance plus modérés que ceux de la technologie.

Ces perspectives favorables tranchent avec celles plus prudentes d'autres grands établissements financiers, comme Bank of America qui recommande plutôt de privilégier une sélection de titres spécifiques (valeurs énergétiques, défensives, grandes capitalisations décotées) plutôt que l'indice S&P 500, jugeant que les investisseurs ignorent les risques d'inflation, de hausse durable du pétrole et de pressions vendeuses liées aux sorties de fonds.

Un peu moins d'optimisme pour le STOXX Europe 600

Le S&P 500 s'inscrit en hausse de 1,2% à 6 717,3 points mais cède encore près de 2% depuis le début de l'année.

Pour ce qui concerne l'indice de référence paneuropéen STOXX Europe 600, Goldman Sachs affiche un objectif de 625 points pour la fin 2026, impliquant une hausse de près de 4% par rapport à la clôture de vendredi (599 points).

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