Goldman Sachs vise 7 600 points ( 14%) sur le S&P 500 à la fin 2026
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:34
Dans une note intitulée "US Weekly Kickstart" datée de vendredi soir, la banque d'affaires dit anticiper un bénéfice par action (BPA) moyen en hausse de 12% à 309 dollars l'action pour les sociétés composant l'indice cette année, contre 275 dollars en 2024.
La firme new-yorkaise précise tabler sur une nouvelle progression de 12% du BPA moyen des entreprises américaines en 2027, qu'elle voit atteindre 342 dollars.
La "tech" toujours en première ligne
D'après Goldman Sachs, c'est le secteur technologique qui devrait encore s'imposer comme le premier contributeur aux bénéfices de l'indice S&P 500 au cours des prochaines années.
Selon ses estimations, le BPA du secteur technologique devrait progresser de 31% pour atteindre 92 dollars en 2026, à comparer avec 70 dollars l'an dernier, avant de croître encore pour s'établir à 109 dollars en 2027.
D'autres compartiments de la cote, tels que les services financiers ( 6%), la santé ( 5%) et les services de communications ( 7%), devraient également être à l'origine de la progression annuelle du S&P 500, même si Goldman Sachs anticipe pour ces derniers des taux de croissance plus modérés que ceux de la technologie.
Ces perspectives favorables tranchent avec celles plus prudentes d'autres grands établissements financiers, comme Bank of America qui recommande plutôt de privilégier une sélection de titres spécifiques (valeurs énergétiques, défensives, grandes capitalisations décotées) plutôt que l'indice S&P 500, jugeant que les investisseurs ignorent les risques d'inflation, de hausse durable du pétrole et de pressions vendeuses liées aux sorties de fonds.
Un peu moins d'optimisme pour le STOXX Europe 600
Le S&P 500 s'inscrit en hausse de 1,2% à 6 717,3 points mais cède encore près de 2% depuis le début de l'année.
Pour ce qui concerne l'indice de référence paneuropéen STOXX Europe 600, Goldman Sachs affiche un objectif de 625 points pour la fin 2026, impliquant une hausse de près de 4% par rapport à la clôture de vendredi (599 points).
A lire aussi
-
L'Iran a assuré lundi être prêt à aller "aussi loin" que nécessaire dans la guerre au Moyen-Orient, alors que les puissances occidentales écartent toute mission de l'Otan pour rouvrir le détroit d'Ormuz après des pressions en ce sens de Donald Trump. Le président ... Lire la suite
-
par Kate Abnett et Alexander Chituc Les ministres de l'Énergie des pays membres de l'Union européenne (UE) ont débattu lundi des moyens d'atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ... Lire la suite
-
Le gouvernement britannique a annoncé lundi qu'il allait débloquer un milliard de livres (1,16 milliard d'euros) pour soutenir l'emploi des jeunes, en vue notamment de faire baisser le nombre, actuellement de près d'un million, de personnes de 16 à 24 ans qui ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer