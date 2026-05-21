Goldman Sachs va verser 500 millions de dollars pour régler un recours collectif intenté par des actionnaires dans le cadre du scandale 1MDB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a accepté de verser 500 millions de dollars pour régler un recours collectif accusant la banque de Wall Street d’avoir escroqué ses actionnaires au sujet de ses activités pour le compte de 1MDB, un fonds souverain malaisien impliqué dans un scandale de corruption. Les parties avaient déclaré le mois dernier avoir convenu d'un règlement , mais les termes n'avaient pas été divulgués à ce moment-là. Les avocats des actionnaires, menés par le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden, ont révélé le montant dans un document déposé mercredi devant la cour fédérale de Manhattan.

"Cet accord est un résultat exceptionnel pour le groupe", ont écrit les avocats des plaignants dans le document.

Un juge doit approuver l'accord.

Ni les avocats de Goldman Sachs ni un porte-parole de la banque n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a créé 1MDB pour promouvoir le développement économique, avec l'aide du financier malaisien Jho Low, aujourd'hui en fuite.

Les autorités américaines et malaisiennes ont déclaré que 4,5 milliards de dollars avaient été détournés de 1MDB, une partie de cette somme ayant été transférée vers des comptes bancaires offshore et des sociétés écrans liées à Low.

Goldman a aidé 1MDB à vendre pour 6,5 milliards de dollars d'obligations et a perçu environ 600 millions de dollars de commissions.

Les actionnaires ont accusé la banque d'avoir menti sur son rôle dans la fraude tout en vantant à plusieurs reprises sa gestion des risques prétendument solide.

Ils ont déclaré que le cours de l'action de Goldman avait chuté après que les investisseurs eurent réalisé que Goldman avait "activement facilité – et largement profité de" la fraude.

En 2020, Goldman a accepté de payer 2,9 milliards de dollars d'amendes et de faire reconnaître par une de ses filiales malaisiennes des actes criminels afin de mettre un terme aux enquêtes menées par le ministère américain de la Justice et d'autres autorités concernant 1MDB.

Un juge de Brooklyn, à New York, a officiellement clos la procédure pénale américaine contre Goldman en mai 2024, après que la banque eut mené à bien un accord de poursuite différée de trois ans.

Un banquier de Goldman a été condamné pour avoir aidé à piller 1MDB, et un autre a plaidé coupable.