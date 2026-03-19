Goldman Sachs va procéder en avril à de légères suppressions d'emplois pour sous-performance, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N prévoit de supprimer en avril un petit nombre d'emplois dans les équipes qui n'ont pas obtenu les résultats escomptés, a déclaré une source au fait du dossier.

Ces suppressions ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'opération annuelle de réduction des effectifs, appelée "évaluation stratégique des ressources", dans le cadre de laquelle la société de Wall Street supprime traditionnellement entre 1 % et 3 % de son personnel, a précisé la source.

Le Business Insider avait déjà fait état du projet de Goldman de réduire ses effectifs le mois prochain, citant plusieurs personnes au fait de la situation.