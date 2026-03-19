Goldman Sachs va procéder à des suppressions d'emplois basées sur les performances en avril, selon une source

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(Ajout de détails et de contexte tout au long du texte) par Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N prévoit de supprimer un petit nombre d'employés peu performants en avril, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

Les réductions ne font pas partie de sa réduction annuelle habituelle d'effectifs, appelée en interne "évaluation stratégique des ressources", en vertu de laquelle la firme de Wall Street supprime traditionnellement entre 1 % et 3 % de son personnel, a précisé la source.

"Une gestion régulière et cohérente des effectifs n'a rien d'extraordinaire pour une société cotée en bourse. Nous évaluons constamment nos performances et nos talents dans toutes les divisions", a déclaré un porte-parole de Goldman Sachs dans un communiqué.

Business Insider avait déjà fait état du projet de Goldman Sachs de réduire ses effectifs le mois prochain, citant plusieurs personnes au fait de la situation.

Les entreprises américaines ont intensifié leurs efforts pour supprimer des emplois et rationaliser les opérations dans le contexte des progrès rapides des outils d'intelligence artificielle et de leur adoption croissante.

Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley MS.N a licencié environ 3 % de ses effectifs, soit environ 2 500 employés, toutes divisions confondues, a rapporté Reuters au début du mois.