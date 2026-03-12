 Aller au contenu principal
Goldman Sachs revoit son calendrier d'une baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:42

Goldman Sachs a revu le calendrier qu'il prévoyait initialement sur les baisses de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), citant un risque croissant d'une résurgence de l'inflation liée à la guerre en Iran.

La banque américaine d'investissement table désormais sur une possible réduction des coûts d'emprunt de la Fed en septembre et en décembre contre un assouplissement monétaire auparavant anticipé en juin et septembre.

Les marchés financiers dans le monde sont sous pression depuis le déclenchement le 28 février de frappes israélo-américaines contre l'Iran, qui a répliqué en tentant d'étendre le conflit dans tout le Moyen-Orient.

Cette guerre suscite les craintes d'un choc pétrolier, d'une inflation élevée et de perspectives économiques incertaines.

"D'ici septembre, nous prévoyons que le ralentissement du marché du travail et la progression de l'inflation sous-jacente contribueront à justifier une baisse (des taux)", écrit Goldman dans une note publiée mercredi.

La banque américaine note cependant que des baisses de taux avant cette échéance restent possibles si le marché du travail s'affaiblit plus tôt et plus fortement que prévu, en dépit des craintes d'une hausse des prix du pétrole qui alimenteraient l'inflation ou les anticipations inflationnistes.

La faiblesse du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février a renforcé les inquiétudes concernant un nouveau ralentissement du marché du travail, écrivent les stratèges de Goldman Sachs. La banque souligne également que le ralentissement de la croissance du PIB, conjugué à la montée des risques géopolitiques pourraient accroître la probabilité de baisses de taux bien avant cette échéance.

Les traders tablent actuellement avec une probabilité d'environ 41% sur une baisse de 25 points de base des coûts d'emprunt de la Fed en septembre.

La Fed devrait laisser ses taux directeurs à leur niveau actuel lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue les 17 et 18 mars.

(Rédigé par Joel Jose à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

