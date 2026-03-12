 Aller au contenu principal
Goldman Sachs retarde l'annonce d'une baisse des taux de la Fed, la guerre au Moyen-Orient augmentant les risques d'inflation
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 07:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte, des détails et des commentaires des analystes à partir du paragraphe 3)

Goldman Sachs a repoussé ses prévisions concernant les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine et s'attend désormais à des réductions d'un quart de point en septembre et en décembre, citant les risques croissants d'inflation liés au conflit au Moyen-Orient.

La société de courtage américaine avait précédemment prévu que le cycle d'assouplissement commencerait en juin et qu'il serait suivi d'une nouvelle réduction en septembre.

Les marchés financiers mondiaux sont sous pression depuis que la guerre entre les États-Unis et l'Iran a alimenté les craintes d'un choc pétrolier, d'une inflation élevée et de perspectives économiques incertaines.

"D'ici septembre, nous prévoyons qu'un nouveau ralentissement du marché du travail et des progrès en matière d'inflation sous-jacente contribueront à plaider en faveur d'une réduction", a déclaré Goldman dans une note publiée mercredi, ajoutant que des réductions plus rapides restent possibles si le marché du travail s'affaiblit plus tôt et de manière plus substantielle que prévu.

La faiblesse du rapport sur l'emploi de février ( ) a entretenu les craintes d'un nouveau ralentissement du marché du travail, et le ralentissement de la croissance du PIB ainsi que l'augmentation des risques géopolitiques pourraient augmenter la probabilité d'une baisse des taux plus tôt, ont déclaré les stratèges de Goldman.

La maison de courtage a ajouté que si le marché du travail s'affaiblit suffisamment pour justifier des baisses de taux anticipées, il est peu probable que les inquiétudes concernant la hausse des prix du pétrole, qui se répercute sur l'inflation ou les attentes en matière d'inflation, empêchent la Fed de procéder à un assouplissement plus tôt.

Les opérateurs évaluent actuellement à 41 % la probabilité que la banque centrale américaine réduise ses taux de 25 points de base en septembre.

Il est largement prévu que la Fed laisse son taux d'intérêt de référence inchangé lors de sa prochaine réunion de politique générale, les 17 et 18 mars.

