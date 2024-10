Goldman Sachs remonte sa cible sur le S&P 500 à 6 000 points pour fin décembre

Goldman Sachs signale que le PER actuel de 22 du S&P 500 est conforme à son modèle macroéconomique de juste valeur. Elle s'attend à ce qu'il reste inchangé à la fin de l'année 2024 et relève son objectif pour l'indice à 6000 points au lieu de 5600 points précédemment, soit une potentiel de hausse de 4%. L'objectif à 12 mois passe de 6000 points à 6300 points, soit un potentiel de progression de 10%.

Ses estimations révisées sont supérieures aux estimations du consensus descendant des stratèges pour 2025 et 2026.

(AOF) - À l'approche de la saison des résultats du troisième trimestre, Goldman Sachs a relevé ses prévisions de bénéfice par action pour le S&P 500 pour 2025 à 268 dollars, en progression de 11% en glissement annuel, contre 256 dollars (+6%) auparavant, et a introduit une estimation de BPA pour 2026 de 288 dolllars (+7%). Le principal moteur de la révision à la hausse de sa projection du bénéfice par action pour 2025 est une plus grande expansion des marges. La banque américaine maintient sa prévision à 241 dollars (+8%) pour l'ensemble de l'année 2024.

