Goldman Sachs relève son objectif pour l'indice STOXX 600 à 12 mois, grâce à des résultats solides

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Goldman Sachs a relevé son objectif à 12 mois pour l'indice STOXX 600 .STOXX à 660 points, a indiqué la société de courtage américaine, invoquant la vigueur de la croissance des bénéfices des entreprises malgré la guerre au Moyen-Orient.

L'indice de référence paneuropéen a oscillé près de ses plus hauts historiques et a enregistré une hausse de 2,5% en mai, bien que l'escalade des tensions au Moyen-Orient ait pesé sur le moral des investisseurs et limité la poursuite de la hausse.

Ce nouvel objectif implique une hausse d'environ 5,4% par rapport au dernier cours de clôture de l'indice, à 626 points.

La société de courtage de Wall Street a également relevé ses objectifs à trois et six mois pour l'indice à 640 et 645 respectivement, selon une note datée de vendredi. Les niveaux cibles précédents de la société de courtage n'ont pas été immédiatement précisés.

« Une croissance nominale solide, des révisions à la hausse dans le secteur de l'énergie et des marges résilientes sur le reste du marché ont soutenu la hausse (rally) », a déclaré Goldman, ajoutant que l'optimisme lié à l'IA avait également soutenu la reprise.

La société de courtage a toutefois indiqué que les pressions inflationnistes et les anticipations d'un maintien prolongé des taux d'intérêt à des niveaux élevés limitaient les valorisations, qui pourraient autrement être plus élevées.

Si l'Europe ne souffre pas des problèmes de concentration du marché américain, la reprise a été largement tirée par les valeurs liées à l'IA et le secteur de l'énergie, tandis que les secteurs liés à la consommation ont pris du retard.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois du STOXX 600 s’établit à 17,55, ce qui est relativement moins cher que celui de l’indice S&P 500 .SPX , qui s’élève à 27,94.

Goldman prévoit une croissance du bénéfice par action de 10% en 2026 et de 5% en 2027 pour l'indice, avec un ralentissement de la dynamique à mesure que la hausse des coûts énergétiques pèse sur les marges.

En ce qui concerne le positionnement, la société de courtage a indiqué que les investisseurs internationaux continuent d'allouer des fonds à l'Europe pour la valeur et la diversification, tandis que les investisseurs nationaux restent prudents en raison de la faiblesse de la croissance économique et de l'incertitude.

« Dans le même temps, les inquiétudes concernant l'offre d'actions semblent exagérées, le marché étant en mesure d'en absorber davantage », a ajouté Goldman.